La guerra de Hezbolá contra Israel es ahora existencial, según fuente militar

La guerra de Hezbolá contra Israel, que la organización terrorista inició el 8 de octubre del año pasado, ha evolucionado de apoyar a Hamas en Gaza a convertirse en una batalla existencial, afirmó una "fuente militar" a la agencia de noticias libanesa pro-siria Ad-Diyar el viernes.

Según se informa, este cambio se produce a medida que Hezbolá comprende que Israel está desplazando su peso militar desde Gaza hacia el frente norte.

A principios de esta semana, hablando a la 9ª Brigada del IDF después de concluir ejercicios en el norte de Israel en preparación para maniobras terrestres en Líbano, el Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo: "El centro de gravedad se está desplazando hacia el norte. Mientras finalizamos nuestras misiones en el Sur, una tarea importante queda en el Norte: restablecer la seguridad y permitir que los residentes regresen a sus hogares".

Israel expresa disposición para actuar en Líbano

Gallant enfatizó que la retórica sobre las FDI entrando en Líbano no era solo palabras, diciendo que, al igual que las fuerzas israelíes entraron en Gaza semanas después de la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, "lo mismo sucederá en el norte".

Además, Maariv publicó el sábado una entrevista con el Coronel Itzik Alfasi, comandante de la Brigada Blindada 179, quien afirmó que la brigada, después de perfeccionar sus habilidades en Gaza, se había entrenado y estaba lista para "el gran evento" en Líbano.

Barrido de fuego sobre la llanura de Marjayoun, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, tras ser alcanzada por un bombardeo israelí el 16 de agosto de 2024, en medio de los continuos enfrentamientos transfronterizos entre las tropas israelíes y los terroristas de Hezbolá. (credit: RABIH DAHER/AFP via Getty Images)

Avi Ashkenazi, corresponsal militar de Maariv, señaló que esto se refería a combates en Líbano.

La fuente que habló con Ad-Diyar afirmó que el objetivo de Israel en cualquier guerra contra Hezbollah sería eliminar completamente al grupo terrorista libanés.

Sin embargo, la fuente expresó escepticismo sobre si las FDI podrían lograr ese objetivo, citando la experiencia militar de Hezbollah.

La fuente militar justificó la decisión de Hezbollah de lanzar una guerra contra Israel en octubre pasado, afirmando a la fuente de noticias libanesa que la elección de atacar no fue una decisión al azar o apresurada.

Sin embargo, según informes, esta decisión se tomó después de que el liderazgo del grupo evaluara que el actual gobierno israelí "llegó al poder con un programa de desplazamiento final que apuntaría a los libaneses tanto como a los palestinos".

El gobierno de Netanyahu asumió el cargo en 2022, aproximadamente un año antes de la masacre del 7 de octubre por parte de Hamas y la decisión posterior de Hezbollah de iniciar una guerra con el Estado judío.