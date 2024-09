Embajador iraní Mojtaba Amani herido en explosión de Hezbollah

El embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido el martes, perdiendo un ojo cuando su paginador explotó, informó el New York Times el martes, confirmando los informes en los medios árabes.

Inicialmente, el medio de comunicación estatal qatarí Al Jazeera informó que las lesiones de Amani eran "superficiales", sin embargo, según informes posteriores, tanto el medio de comunicación estatal iraní al-Mehr como el New York Times confirmaron que estaba gravemente herido. Sin embargo, no estaba claro si el embajador estaba cerca de alguien que llevaba uno de los paginadores manipulados o si Amani llevaba uno consigo.

Además, según los informes, Amani sufrió heridas graves en la cabeza, lo que resultó en una herida grave en un ojo y la pérdida de otro, señaló el New York Times, sin mencionar las capacidades de visión restantes de Amani.

La noticia de las heridas del embajador llegó en medio del pánico que se extendía por las calles del Líbano, ya que cientos de miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah resultaron gravemente heridos en incidentes similares.

Un periodista de Reuters vio a cientos de miembros de Hezbollah sangrando por heridas en el suburbio del sur de Beirut conocido como Dahiyeh. La noticia también llega apenas unas horas después de que el Shin Bet revelara que Hezbollah recientemente intentó asesinar a un alto exfuncionario de defensa israelí en Tel Aviv.

Un vehículo ambulancia circula mientras cientos de miembros de Hezbolá resultan gravemente heridos, en Sidón, Líbano 17 de septiembre 2024 (credit: REUTERS/AZIZ TAHER)

Según el New York Times, personal de la IRGC que conocía del ataque dijo que las heridas de Amini "fueron más graves de lo que inicialmente informó Irán", señalando que el Editor en Jefe del principal sitio web de noticias de la IRGC, Hossein Soleimani, publicó en X, antes conocido como Twitter, que "Lamentablemente, las [heridas] sufridas por el embajador de Irán fueron extremadamente graves y en sus ojos".

Irán condena a Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó el ataque de Israel y expresó la disposición de Irán para evacuar al embajador iraní y a otros heridos a Irán para recibir tratamiento médico. Durante una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Araghchi expresó sus deseos de una pronta recuperación para el embajador.

Las explosiones, que hirieron a dos de los guardaespaldas del embajador, fueron atribuidas a localizadores que explotaron. Citando a los medios iraníes y a un miembro de la Guardia Revolucionaria, el informe del New York Times explicó que estos dispositivos pitaban durante unos diez segundos antes de detonar, lo que llevó a algunos a inspeccionarlos de cerca y, por lo tanto, eran más propensos a sufrir heridas en la cabeza y la cara. El artículo del New York Times también señaló que estos localizadores eran típicamente utilizados por miembros de Hezbollah, lo que sugiere un ataque dirigido.

Hezbollah ha acusado a Israel de ser responsable de las explosiones en medio de las tensiones en curso que se intensificaron tras los ataques liderados por Hamas a Israel en octubre de 2023. La situación refleja las complejas dinámicas de la implicación de Irán en Líbano, donde se nombran embajadores de la Guardia Revolucionaria para facilitar conexiones con grupos militantes aliados, parte de lo que se conoce como el "eje de resistencia". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Las recientes explosiones en Líbano han aumentado los temores entre los partidarios del gobierno iraní, generando preocupaciones sobre la capacidad de Israel para llevar a cabo ataques remotos. Muchos creen que estas explosiones han revelado las identidades de los miembros de Hezbollah, ya que se difundieron imágenes mostrando a las víctimas recibiendo tratamiento médico.

Mohammad Ali Abtahi, un ex vicepresidente iraní, describió los ataques como indicativos de "una nueva fase en la guerra tecnológica reemplazando la guerra convencional" en Telegram. Su publicación resalta los avances en la guerra, donde en el pasado la gente tiraba de una cuerda para disparar una flecha; hoy en día, una persona puede presionar un botón para activar explosivos a distancia.

Las tensiones ya son altas tras el asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán en julio. Aunque Irán ha prometido represalias, se ha abstenido de actuar, escuchando las advertencias diplomáticas contra las escaladas regionales.