EE.UU. insta a Irán a no intensificar tensiones regionales tras ataque

Estados Unidos advirtió a Irán que no aumente los riesgos de una guerra regional después de un ataque inusual en el que cientos de pagers de Hezbollah explotaron en Líbano, matando al menos a ocho personas y dejando heridas a más de 2,700.

"Instaríamos a Irán a no aprovechar ningún incidente, ninguna inestabilidad... para aumentar aún más las tensiones en la región", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a los periodistas en Washington el martes.

Tanto él como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, negaron cualquier implicación de Estados Unidos en el ataque, que parece haber llevado a la región al borde de una guerra más amplia entre Israel y Líbano.

El ataque ocurrió después de que Israel dijera que había frustrado un plan de Hezbollah para asesinar a un ex alto funcionario de defensa en los próximos días.

Israel se cree ampliamente que fue el autor intelectual del ataque a los localizadores, pero no ha reclamado la responsabilidad por ello.

Miller dijo que "Estados Unidos no estuvo involucrado en el ataque a los localizadores. Estados Unidos no estaba al tanto de este incidente de antemano". Subrayó el compromiso de Estados Unidos con una resolución diplomática tanto de las guerras de Israel con los grupos proxy iraníes, Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano.

El enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, estuvo en Israel el lunes en un esfuerzo por asegurar una resolución diplomática a la guerra limitada entre las FDI y Hezbollah, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant parecían inclinarse hacia una solución militar.

Netanyahu llevó a cabo una serie de consultas de seguridad el martes después de que el gabinete de seguridad se reuniera tarde el lunes por la noche. Según la Oficina del Primer Ministro, el gabinete "actualizó los objetivos de la guerra para incluir... el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares. Israel continuará actuando para implementar este objetivo."

Ya el lunes, Gallant dijo que una solución militar era la única forma de poner fin a la guerra transfronteriza casi de un año con Hezbollah. Netanyahu dijo que la situación de seguridad a lo largo de la frontera norte tenía que cambiar antes de que los residentes pudieran regresar.

Escalada en las tensiones entre Israel y Hezbollah

Israel y Hezbollah parecían estar al borde de una guerra más amplia en agosto, con la posibilidad de la participación de Irán, después de que Israel asesinara al comandante de Hezbollah, Fuad Shukr. Sin embargo, la tensión se había suavizado en el último mes, pero se intensificó el martes cuando Hezbollah dijo que Israel recibiría "su merecido castigo" por las explosiones.

El ministro de Información libanés, Ziad Makary, condenó la detonación de los localizadores, utilizados por Hezbollah y otros en Líbano para comunicarse, como una "agresión israelí".

Un oficial de Hezbollah, hablando bajo condición de anonimato, dijo que la detonación de los localizadores fue la "mayor violación de seguridad" a la que el grupo se había enfrentado en casi un año de conflicto con Israel.

Varios medios de comunicación informaron que Líbano planea presentar una queja contra Israel ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que los acontecimientos en Líbano eran muy preocupantes, especialmente dada la "extremadamente volátil" situación, y agregó que la ONU lamenta cualquier víctima civil.

Muchos de los heridos incluyen combatientes de Hezbollah que son hijos de altos funcionarios del grupo armado, dijeron dos fuentes de seguridad a Reuters.

Uno de los combatientes muertos era hijo de un miembro de Hezbollah del parlamento libanés, Ali Ammar, dijeron.

"Esto no es un ataque de seguridad a una, dos o tres personas. Esto es un ataque a toda una nación", dijo el alto funcionario de Hezbollah Hussein Khalil, mientras expresaba sus condolencias por el hijo de Ammar.

El embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, sufrió una "lesión superficial" en las explosiones del martes y estaba bajo observación en el hospital, informó la agencia de noticias semioficial de Irán, Fars.

Miller dijo que Estados Unidos quería ver una resolución diplomática que permitiera que los miles de civiles desplazados en ambas partes de la frontera norte regresaran a sus hogares.

"Eso es lo que seguimos persiguiendo", dijo.

"Siempre estamos preocupados por la escalada", añadió, y dijo que "seguía siendo nuestro mensaje tanto para Israel como para otras partes de que debían hacer todo lo posible para intentar lograr una solución diplomática".

Él enfatizó lo que muchos diplomáticos han dicho: que, en última instancia, una resolución pacífica de la restringida guerra entre la IDF y Hezbollah descansa en un acuerdo de rehenes y cese al fuego en Gaza, el cual Estados Unidos está presionando para concluir.

"Es muy difícil lograr una resolución diplomática en el norte, sin una resolución al conflicto en Gaza, sin un cese al fuego en Gaza, por eso seguimos presionando por ese cese al fuego porque creemos que ayudará a que sea mucho más fácil llegar a una resolución", dijo Miller.

Él discrepó con la evaluación de Israel de que la única solución plausible era la militar, explicando que la diplomacia era la forma más rápida de devolver a los civiles a sus hogares en la frontera.

"Si observas lo que implicaría un conflicto militar, es difícil ver cómo eso llevaría a esas familias de ambos lados de la frontera de regreso a sus hogares rápidamente", dijo.

Miller dijo que no tenía un plazo para la conclusión de un acuerdo de rehenes y cese al fuego en Gaza, pero señaló que el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, viajaría a Egipto el martes para avanzar en ello.

Egipto y Qatar han sido los principales mediadores para el acuerdo de devolución de los 101 rehenes restantes.

"El Secretario está en camino a Egipto en este momento. Nos reuniremos con funcionarios egipcios sobre varias cuestiones, pero lo que está en la agenda es cómo lograr una propuesta que consideramos aseguraría el acuerdo de ambas partes.

"En última instancia, queremos una propuesta que lleve a un 'sí'", dijo Miller.

Reuters contribuyó a este informe.