¿Qué son las radios ICOM IC-V82 que explotan en el Líbano?

Según informes compartidos por primera vez con The Jerusalem Post por Bernie News y luego confirmados por el periodista del New York Times, Christiaan Triebert, a través de las redes sociales, se reporta que las radios fabricadas por la empresa japonesa ICOM fueron algunos de los dispositivos que explotaron en Líbano el miércoles.

Estas radios se suman a la ola de localizadores que explotaron en Líbano y partes de Siria el martes, hiriendo a más de mil personas, especialmente miembros de Hezbollah y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Aunque figuras libanesas y reportes extranjeros atribuyeron estos ataques a Israel, el Estado judío no ha confirmado su participación.

En el momento de la redacción, cientos de personas ya estaban heridas debido a estas últimas explosiones.

Pero, ¿qué son las radios que supuestamente están explotando en Líbano? Aquí tienes lo que necesitas saber.

El humo se eleva desde una tienda móvil mientras los miembros de la defensa civil se reúnen en Sidón, Líbano 18 de septiembre 2024 (credit: REUTERS/HASSAN HANKIR)

¿Cuáles son las radios que supuestamente están explotando en Líbano?

Las radios que están siendo explotadas son supuestamente radios IC-V82 fabricadas por ICOM.

Se trata de un transceptor VHF que generalmente se utiliza para comunicaciones de radioaficionados, es decir, típicamente utilizado por aficionados que lo usan por diversión o interés personal, en lugar de para transmisiones comerciales o de emergencia.

Sin embargo, el IC-V82 es un modelo discontinuado, con ICOM habiendo emitido una advertencia sobre cómo identificar falsificaciones.

En el folleto de advertencia, la compañía advirtió que estos productos han sido descontinuados desde hace mucho tiempo y mencionó que estos modelos falsificados tienen un riesgo de explosión de la batería.

¿Están explotando las baterías?

Las baterías también fueron señaladas como lo que explotó en los localizadores en todo Líbano el martes.

En las redes sociales, Triebert informó que varios otros dispositivos explotaron en todo Líbano, incluidos dispositivos de energía solar. Actualmente no está claro si esto también está relacionado con las baterías.

The Jerusalem Post se puso en contacto con ICOM para obtener comentarios.