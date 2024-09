Regreso de Hamza bin Laden: Temor global por resurgimiento de Al-Qaeda

(Islamabad) Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden, supuestamente está vivo y liderando Al-Qaeda en Afganistán, según un informe de The Mirror.

Esto contradice las afirmaciones anteriores de que fue asesinado en un ataque aéreo de la CIA en 2019. Informes de inteligencia sugieren que Hamza y su hermano Abdullah están desempeñando roles clave en la reconstrucción de la influencia de Al-Qaeda en toda la región.

The Mirror señala, "Hamza bin Laden, a menudo referido como el 'Príncipe Heredero del Terror', sobrevivió a la operación de la CIA que lo tenía como blanco". El informe continúa, "Ambos hermanos han establecido al menos 10 campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán, alineándose con otros grupos extremistas que se oponen a los intereses occidentales".

Según el informe, "Su padre, el fallecido autor intelectual del 11-S, ha dado origen a una red terrorista y dinastía empeñada en el asesinato en todo el mundo desde más allá de la tumba". The Mirror también afirma que Hamza pasa la mayor parte de su tiempo en Jalalabad, un centro yihadista ubicado a unos 100 kilómetros al este de Kabul.

Los campos que Hamza y Abdullah supervisan entrenan combatientes y terroristas suicidas, equipándolos con las habilidades necesarias para evadir la detección y llevar a cabo ataques más allá de Afganistán, particularmente dirigidos a países occidentales. "Según informa The Mirror, hasta 21 redes terroristas están actualmente operando en Afganistán, convirtiendo al país en el mayor centro de actividad terrorista del mundo. Evaluaciones recientes sugieren que Al-Qaeda está colaborando con IS-KP [Provincia de Jorasán del Estado Islámico, afiliado regional de ISIS conocido por llevar a cabo ataques en Afganistán y Pakistán], lo que plantea preocupaciones sobre la posibilidad de otro ataque estilo 9/11 contra naciones occidentales".

Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri (credit: Store norske leksikon)

También se cree que Hamza bin Laden y el líder de facto de Al-Qaeda, Saif al-Adel, están utilizando casas seguras en varias provincias afganas, incluyendo Kandahar, Ghazni, Laghman, Parwan, Herat y Helmand. Estas casas seguras facilitan supuestamente el movimiento de miembros de Al-Qaeda hacia y desde Irán.

Resurgimiento de Al-Qaeda en medio de vínculos con los talibanes y aumento de extremismo

"Las similitudes entre la situación actual y el preludio de los ataques del 11 de septiembre son alarmantes", advierte el informe, ya que fuentes de inteligencia vinculan el resurgimiento de actividades extremistas en Afganistán con la ausencia de un gobierno estable. La alineación ideológica entre los talibanes y estos grupos, agrega, está exacerbando aún más la situación.

La supervivencia de Hamza podría marcar el resurgimiento más significativo de Al-Qaeda desde la Guerra de Iraq, lo que suscita temores de una nueva ola de actividad terrorista dirigida al Occidente. Las agencias de inteligencia occidentales son citadas en The Mirror, pero no se nombran fuentes específicas.

En 2019, el entonces presidente Donald Trump anunció que un ataque aéreo había apuntado a Hamza bin Laden en la provincia de Ghazni, en el sureste de Afganistán. Sin embargo, no se obtuvieron pruebas de ADN para confirmar su muerte. Algunos medios de comunicación, citando un informe de la Alianza Militar Nacional de Movilización, una alianza militar anti-talibanes, afirman que desde entonces Hamza ha sido trasladado al distrito de Dara Abdullah Khel en Panjsher, en el norte de Afganistán, donde supuestamente es custodiado por una fuerza de 450 árabes y pakistaníes.

Un oficial de inteligencia de alto rango con sede en Islamabad, hablando de forma anónima a The Media Line, señaló: "El resurgimiento de al-Qaeda se produce ligeramente más de un año después de que un ataque con drones de EE. UU. en Kabul matara a Ayman al-Zawahiri". Sin embargo, los talibanes aún no han confirmado oficialmente la muerte de Zawahiri, lo que aumenta las preocupaciones sobre sus lazos con al-Qaeda. La fuente también afirmó que Mahmood Shah Habibi, un afgano-estadounidense supuestamente detenido por los talibanes, ha sido entregado a al-Qaeda.

Mientras tanto, Zabihullah Mujahid, el portavoz principal de los talibanes afganos, rechazó enérgicamente el informe de The Mirror. Le dijo a The Media Line: "al-Qaeda no opera en suelo afgano. Afganistán está cumpliendo plenamente con el Acuerdo de Paz de Doha y nunca ha permitido, ni permitirá, que ninguna organización o individuo utilice suelo afgano para sus propósitos". Mujahid calificó el informe como "propaganda difundida por nuestros oponentes".

El coronel Gul Rahman, un ex subcomandante del Ejército Nacional Afgano, le dijo a The Media Line: "El informe de la CIA sobre la muerte de Hamza bin Laden se descubrió que se basaba en información incorrecta". Explicó que la inteligencia en zonas de conflicto a menudo se basa en fuentes humanas, datos satelitales y comunicaciones interceptadas, que pueden ser defectuosas. "Estas fuentes, aunque valiosas, a veces pueden ser defectuosas. En algunos casos, las fuentes pueden proporcionar información engañosa o las agencias de inteligencia pueden tener datos incompletos debido a las dinámicas que cambian rápidamente", dijo Rahman.

Argumentó además que al-Qaeda podría haber difundido deliberadamente desinformación sobre la muerte de Hamza para ayudarlo a reorganizarse sin ser detectado. Afirmó que la noticia de que Hamza bin Laden seguía vivo no le sorprendió en absoluto. Mientras que en 2019, las agencias de inteligencia tenían pruebas sustanciales de que Hamza bin Laden seguía vivo, Rahman dijo que esta noticia era inexacta. "Informamos inmediatamente a nuestros comandantes y contrapartes superiores, pero nadie prestó atención. Después de eso, la situación en Afganistán se deterioró aún más", explicó. Rahman señaló que esta situación finalmente lo obligó a él y a su familia a abandonar Afganistán.

Rahman advirtió que la compleja relación entre los talibanes, al-Qaeda y otros actores regionales crea un entorno de seguridad volátil. Sugirió que este desarrollo podría llevar a una reevaluación de las políticas de Estados Unidos e internacionales hacia Afganistán y los esfuerzos antiterroristas en la región.

Irina Tsukerman, experta en seguridad nacional con sede en Nueva York, dijo a The Media Line: "Personalmente he presenciado campos de entrenamiento de al-Qaeda en Afganistán. Algunos de los líderes de al-Qaeda, incluido Saif al-Adel, se trasladaron de Irán a Afganistán dentro de un año de la retirada de EE. UU., mientras que Hamza bin Laden ha estado reactivando viejas redes y emergiendo como un 'líder heredero' dentro de la organización".

Tsukerman agregó que este resurgimiento "no es un fracaso de la CIA, sino más bien un fracaso de la política del gobierno de Estados Unidos. Argumentó que si bien es probable que la inteligencia de Estados Unidos tenga imágenes satelitales precisas de la acumulación militar de Al Qaeda, la administración de Biden ha restringido la recolección de inteligencia humana de fuentes no talibanes. "Esto permite que los talibanes proporcionen inteligencia engañosa a Estados Unidos, afirmando que los campos son solo para combatir al IS-KP, lo cual Estados Unidos ha aceptado políticamente", continuó.

Con las elecciones estadounidenses acercándose, Tsukerman enfatizó que la administración está enfocada en minimizar las consecuencias políticas. Señaló que esto podría convertirse en un problema significativo para la vicepresidenta Kamala Harris, quien probablemente enfrentará preguntas difíciles sobre su papel en la retirada de Afganistán y su enfoque futuro en la política antiterrorista.

El profesor Adrian Calamel, experto en Asia del Sur y miembro senior del Arabian Peninsula Institute con sede en Washington, destacó los fallos de inteligencia en cómo Estados Unidos recopila e interpreta la información. "Las agencias estadounidenses se han vuelto excesivamente dependientes de la inteligencia de señales (SIGINT), descuidando la inteligencia humana (HUMINT), que tradicionalmente implica el uso de fuentes incrustadas en el terreno", dijo a The Media Line.

Explicó además que gran parte de lo que califica como inteligencia humana ahora proviene de informes gubernamentales proporcionados por las naciones anfitrionas, en lugar de inteligencia recopilada de los territorios enemigos. "Este sistema defectuoso ha llevado repetidamente a informes erróneos sobre objetivos de alto valor", dijo Calamel, citando casos pasados donde líderes de al-Qaeda fueron declarados erróneamente muertos, solo para encontrarse vivos años después.

Farzana Shah, una experta con sede en Peshawar en los grupos armados de Afganistán y editora de The Global Conflict Watch, dijo a The Media Line: "La revelación de que Hamza bin Laden está vivo plantea preocupaciones significativas para la seguridad global y regional". Shah argumentó que este desarrollo supone una seria amenaza no solo para Estados Unidos y la Unión Europea, sino también para aliados regionales como Pakistán.

"El apoyo documentado de los talibanes a al-Qaeda contradice sus afirmaciones de renunciar al terrorismo global, una afirmación que han mantenido desde la captura de Afganistán en 2021", añadió Shah. "Pakistán y los países de Asia Central se están volviendo más atractivos para los combatientes yihadistas extranjeros, lo que aumenta aún más la amenaza global".

Shah advirtió que esta situación podría llevar a otra ola de intervenciones militares, ataques con drones y nuevas políticas antiterroristas dirigidas a interrumpir las operaciones de Al-Qaeda. "Pakistán ya ha advertido a Occidente sobre un posible complot terrorista estilo 9/11 originado en Afganistán", enfatizó Shah. Advirtió que si Estados Unidos decide volver a entrar en Afganistán para capturar o matar a Hamza, las consecuencias para Pakistán podrían ser significativas.

"Como víctima del terrorismo con orígenes afganos, Pakistán se vería una vez más obligado a brindar apoyo a los esfuerzos internacionales contra el terrorismo", agregó Shah. "Sin embargo, en represalia, Al-Qaeda y los talibanes podrían intensificar sus campañas de terror contra Pakistán".