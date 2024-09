Las FDI dicen que el misil balístico de los hutíes hacia Israel no es hipersónico

El misil balístico disparado desde Yemen hacia Israel a las 6:21 a.m. del domingo por la mañana no era un misil hipersónico como afirmaron los hutíes, dijeron las FDI el martes por la noche.

Además, las FDI indicaron que el misil no era un tipo especialmente avanzado de misil de maniobras que pudiera burlar los sistemas de defensa aérea de Israel.

En cambio, las FDI afirmaron que disparó múltiples interceptores, incluidos el Arrow 2 y el Iron Dome, contra el misil y que al menos un interceptor golpeó el misil pero no logró destruirlo por completo en el impacto.

En lugar de eso, el impacto del interceptor hizo que el misil se rompiera en el espacio aéreo israelí y cayera principalmente en un campo abierto cerca de Kfar Daniel, con otras piezas de múltiples interceptores cayendo en otras áreas, como la Estación de Tren de Paatei Modiin y Rehovot.

Las FDI ahora investigarán por qué el impacto del interceptor solo provocó que el misil se rompiera y no lo destruyera por completo.

El portavoz houthi Yahya Saree habla sobre el misil balístico lanzado contra Israel, 15 de septiembre de 2024. (credit: SCREENSHOT/X)

De hecho, las FDI también indicaron que la cabeza explosiva permaneció intacta cuando impactó en el área abierta, lo que fue una de las razones por las que se produjo un incendio significativo.

Sin embargo, parece que una vez que las FDI vieron el misil desintegrarse sobre el área abierta de Kfar Daniel, decidieron que ya no valía la pena seguir atacándolo.

Preguntas sobre la respuesta de las FDI

Al mismo tiempo, la respuesta de las FDI plantearon otras preguntas.

¿Por qué el Arrow 3 no destruyó el misil balístico en la atmósfera terrestre? ¿Por qué fue necesario disparar múltiples interceptores? Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El derribo de un misil balístico una vez que ya ha ingresado al espacio aéreo israelí se considera un fracaso en cierta medida.

Incluso si Israel no está superado por una nueva tecnología hipersónica específica, el hecho es que las defensas aéreas no lograron sus objetivos, y esto es algo que los hutíes, Irán y otros pueden aprender y explotar en el futuro, incluso cuando las FDI intentan ocultar las razones de su fracaso en este momento.