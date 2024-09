Netanyahu: Israel lanza ataques devastadores contra Hezbolá

Israel ha infligido una serie de duros golpes a la organización terrorista libanesa que el grupo anteriormente "no podía imaginar", enfatizó el primer ministro Benjamin Netanyahu durante su discurso en video del domingo, agregando que Israel continuaría tomando las medidas necesarias para restaurar su seguridad.

El discurso en video se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah después de que Israel atacara Beirut el viernes, matando al jefe de la Fuerza Radwan, Ibrahim Aqil. Hezbollah, en respuesta, lanzó múltiples ataques con cohetes y drones hacia Israel durante la mañana del domingo, a lo que Israel respondió con ataques aéreos.

"En los últimos días, infligimos a Hezbollah una serie de golpes que no podían imaginar. Si Hezbollah no entendió el mensaje, les prometo que entenderá el mensaje", dijo Netanyahu.

Respecto a los múltiples ataques de cohetes de Hezbollah dirigidos al norte de Israel y los ataques de las FDI en respuesta, Netanyahu afirmó el objetivo del país de restaurar la seguridad en el Norte.

"Estamos determinados a devolver a nuestros residentes del Norte de manera segura a sus hogares", añadió. "Ningún país puede aceptar el indiscriminado lanzamiento de cohetes hacia sus ciudades. Nosotros tampoco podemos aceptarlo".

Bomberos israelíes en el lugar de una casa que fue alcanzada directamente por un ataque con misiles desde el Líbano, en Kadita, 21 de septiembre de 2024. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

"Tomaremos las medidas necesarias para restaurar la seguridad y llevar a nuestra gente de manera segura de regreso a sus hogares", concluyó Netanyahu.

Gallant comprometido con la restauración del Norte

Poco antes del discurso de Netanyahu, el Ministro de Defensa Yoav Gallant visitó los centros de control y ataque de la Fuerza Aérea de Israel y también expresó su confianza en la capacidad de Israel para defenderse contra Hezbollah, informó la prensa israelí.

Según los reportes, Gallant mencionó que sentía que "Hezbollah comenzó a percibir algunas de nuestras [de Israel] capacidades".

"Nuestras acciones continuarán hasta lograr el objetivo. Usaremos todo lo necesario para cumplir la misión", añadió según los reportes.

Además, se informa que Gallant realizó múltiples llamadas telefónicas con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, durante el sábado y domingo, durante las cuales discutieron el conflicto entre Israel y Hezbollah, informó la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel el domingo por la mañana.

Durante sus llamadas, Austin recibió información sobre la operación realizada por las FDI que eliminó a Aqil de Hezbollah, señaló la GPA. Además, los dos discutieron la posición defensiva de Israel y las operaciones contra los múltiples ataques con cohetes de Hezbollah.

Según se informa, Gallant también enfatizó en la llamada que el objetivo de Israel era garantizar que las comunidades del norte del país pudieran regresar a sus hogares.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, al hablar con ministros de relaciones exteriores el domingo, fue citado por los medios israelíes diciendo: "Israel hará todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos de la organización terrorista asesina Hezbollah, una organización terrorista que ha estado atacando a Israel sin parar desde el 8 de octubre, que ha matado a decenas de israelíes, incluidos 12 niños durante un partido de fútbol y ha resultado en el desplazamiento de aproximadamente 70,000 israelíes de sus hogares".

"Cualquiera que esté interesado en traer estabilidad a la región y desescalada en el Norte debería hacer una cosa: asegurar la implementación inmediata de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y la retirada de las fuerzas de Hezbollah más allá del río Litani. Si el mundo no retira a Hezbollah al norte del Litani, de acuerdo con la Resolución 1701, Israel lo hará," concluyó Katz.