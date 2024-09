EE.UU. advierte a Medio Oriente sobre escalada que pone en riesgo el acuerdo de rehenes

Estados Unidos advirtió a todas las partes en el Medio Oriente contra la escalada el jueves, mientras las tensiones entre Hezbollah e Israel permanecían altas, diciendo que la prioridad de Washington es encontrar una solución diplomática.

"Continuaremos apoyando el derecho de Israel a defenderse, pero no queremos ver que ninguna parte intensifique este conflicto, punto", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una conferencia de prensa regular.

El Medio Oriente está en alerta después de los ataques mortales que hicieron explotar radios y localizadores de miembros de Hezbollah, matando a 37 personas, hiriendo a alrededor de 3,000 y abrumando a los hospitales libaneses.

El Medio Oriente está en alerta después de los ataques mortales que hicieron explotar radios y localizadores de miembros de Hezbollah, matando a 37 personas, hiriendo a alrededor de 3,000 y abrumando a los hospitales libaneses.

SEGÚN informes extranjeros, los buscapersonas con trampas explosivas fueron construidos por una empresa falsa creada por Israel precisamente con este fin: vender dispositivos de comunicación trucados a Hezbolá.

Mientras pedía calma, Miller reconoció los límites de la diplomacia de EE. UU.

"Hemos estado comprometidos en la región durante algún tiempo, y por supuesto, desde el 7 de octubre hemos estado comprometidos en tratar de reducir las tensiones. Pero en última instancia, sí, cada país es responsable y cada entidad es responsable de las acciones que toman".

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha pospuesto un viaje a Israel que estaba planeado para la próxima semana. Austin recurrió a X/Twitter después de los ataques para afirmar la posición del Departamento de Defensa.

