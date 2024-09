Netanyahu: Israel no cederá ante amenazas de destrucción iraní

Irán está haciendo uso activo de sus grupos terroristas aliados con el objetivo de lograr la destrucción de Israel, acusó el primer ministro Benjamin Netanyahu el domingo.

Los comentarios llegan tras los explosivos ataques con pager y walkie-talkie en Líbano que dejaron decenas de miembros de Hezbollah y otros operativos iraníes muertos en Irak y Siria, así como intensos ataques israelíes en Beirut.

La amenaza iraní se compone de dos elementos, Netanyahu dijo el domingo al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset: la amenaza nuclear y las invasiones aéreas simultáneas desde el norte, sur y este.

Hezbollah atacó a Israel sin provocación el 8 de octubre, señaló Netanyahu, agregando que ningún estado podría soportar que le lanzaran cohetes constantemente, por lo que la situación en el Norte debe cambiar. Añadió que el error de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, fue alinearse con los objetivos del jefe de Gaza de Hamas, Yahya Sinwar.

APOYANTES DE HEZBOLLAH se manifiestan en solidaridad con los palestinos de Gaza, en los suburbios del sur de Beirut, el pasado noviembre. El escritor pide que la presión internacional se desvíe de Israel y se dirija hacia Hamás y Hezbolá. (credit: ESA ALEXANDER/REUTERS)

Restaurando la seguridad por la fuerza

Netanyahu dijo el domingo en un mensaje de video que Israel ha infligido una serie de duros golpes a la organización terrorista libanesa que el grupo anteriormente "no podía imaginar" y que el estado judío continuaría tomando las acciones necesarias para restaurar su seguridad.

El mensaje en video llega en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah después de que Jerusalén golpeara Beirut el viernes, matando al jefe de la Fuerza Radwan, Ibrahim Aqil. Hezbollah, en respuesta, lanzó múltiples ataques con cohetes y drones hacia Israel durante la mañana del domingo, a lo que Israel respondió con ataques aéreos.

"En los últimos días, infligimos a Hezbollah una secuencia de golpes que no podían imaginar. Si Hezbollah no entendió el mensaje, les prometo que entenderá el mensaje", dijo Netanyahu.

Poco antes del discurso de Netanyahu, el Ministro de Defensa Yoav Gallant visitó los centros de control y ataque de la Fuerza Aérea de Israel y también expresó su confianza en la capacidad de Israel para defenderse contra Hezbollah, informaron los medios israelíes.

Según informes, Gallant dijo que sentía como si "Hezbollah empezara a percibir algunas de nuestras [de Israel] capacidades". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Nuestros movimientos continuarán hasta que se logre el objetivo. Utilizaremos todo lo necesario para cumplir la misión", añadió, según informes.

Manteniendo informados a nuestros aliados

Además, Gallant realizó múltiples llamadas telefónicas con el Secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, durante el sábado y el domingo, en las que discutieron el conflicto entre Israel y Hezbollah, según la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel.

Durante sus llamadas, Austin fue informado sobre la operación llevada a cabo por las FDI que eliminó a Aqil de Hezbollah, señaló la GPO. Además, discutieron la posición defensiva de Israel y las operaciones contra los múltiples ataques con cohetes de Hezbollah.

Según los informes, Gallant también enfatizó en la llamada que el objetivo de Israel era garantizar que las comunidades del norte del país pudieran regresar a sus hogares.

El presidente Isaac Herzog también comentó sobre los eventos recientes, diciendo a Sky News: "Todos los líderes que fueron erradicados el viernes por el ataque israelí se estaban reuniendo para lanzar el mismo ataque horrible y horrendo que tuvimos el 7 de octubre por parte de Hamas".

Él le dijo a Sky News que "Líbano ha sido secuestrado por una organización terrorista que también es un partido político" que ha sido "armado hasta los dientes por el imperio iraní del Islam".

Herzog reflexionó sobre la posición de Israel en el informe, diciendo que aunque Israel no está interesado en una guerra total con Hezbollah, Israel está luchando "por todo el mundo libre".

Cuando le preguntaron sobre el ataque con explosivos en Líbano, Herzog rechazó la afirmación de que Israel estaba detrás del ataque, informó Sky News.

Herzog enfatizó al final de la entrevista que Israel quiere "traer a nuestros ciudadanos de vuelta a sus hogares en la frontera con Líbano".