Los eventos del norte ascienden a una "Tercera Guerra del Líbano", dice funcionario de seguridad

Una tercera Guerra del Líbano ya ha comenzado después de los significativos ataques de las FDI contra Hezbollah en el Líbano profundo, estimó un funcionario de seguridad el lunes en comentarios a Ynet.

"No creo que sea demasiado pronto para referirse a estos eventos en el Norte como la 'Tercera Guerra del Líbano'", dijo el funcionario.

El funcionario dijo a Ynet que a primera hora de la tarde, las FDI lanzarán un ataque "a gran escala" en zonas rurales del Líbano.

La fuente añadió que la respuesta potencial de Hezbollah podría ser de mayor escala e implicar un abanico más amplio de fuego de lo que ha participado antes.

"Hezbollah responderá sin duda con grandes cantidades de fuego en el norte de Israel," agregó la fuente, "y posiblemente también en objetivos en Tel Aviv."

El ejército israelí ataca el sur del Líbano el 22 de septiembre de 2024. (credit: Ramiz Dallah/Anadolu via Getty Images)

El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, emitió por primera vez una amplia advertencia al público en general en el sur del Líbano de que si aún no se han alejado de las casas y otros edificios civiles donde Hezbollah ha almacenado cohetes u realizado otras acciones, deben abandonar esas áreas ahora.

Nueva etapa de la guerra

El Ministro de Defensa Yoav Gallant pidió al público israelí el lunes que mantenga la calma después de que las FDI realizaran nuevos ataques contra Hezbollah y advirtieran a los civiles libaneses que evacuaran estructuras donde la organización terrorista ha almacenado cohetes u realizado otras acciones.

"En esta nueva etapa de la guerra, nuestro éxito depende del comportamiento de la población. Hay días por delante en los que el público tendrá que mostrar calma".

El Comando del Frente Interior de Israel advirtió el lunes por la mañana que se esperaba un día de fuertes enfrentamientos con Hezbollah, informó Army Radio.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.