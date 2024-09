FDI atacan más de 300 objetivos de Hezbolá en intensos bombardeos

Las FDI golpearon más de 300 objetivos de Hezbollah durante dos rondas importantes de ataques contra Hezbollah el lunes.

La segunda ronda de ataques siguió a una advertencia del portavoz de las FDI, el Contraalmirante Daniel Hagari, al público en el sur de Líbano para evacuar áreas donde el grupo terrorista había almacenado cohetes u realizado otras actividades. Líbano recibió más de 80,000 intentos de llamadas sospechosas de Israel pidiendo a la gente que evacuara sus áreas, informó el jefe de la compañía de telecomunicaciones Ogero, Imad Kreidieh, a Reuters el lunes.

Después de los ataques, el Ministerio de Salud de Líbano anunció que 100 personas en Líbano habían sido asesinadas y más de 300 resultaron heridas por los ataques.

Estas oleadas de ataques aéreos constituyeron la quinta y sexta ronda de ataques aéreos masivos contra Hezbollah desde el jueves de la semana pasada, especialmente en el sur de Líbano, incluso más lejos de la frontera que en algunos casos anteriores.

Entre los ataques hubo un importante golpe contra Hezbollah en lo profundo del Valle de la Bekaa en Líbano. Un alto oficial de Hezbollah, Ali Aburia, fue reportadamente asesinado en uno de los ataques de la Fuerza Aérea Israelí en Líbano, informó Sky News Arabia el lunes, citando múltiples fuentes.

More footage from Israel’s attack on Hezbollah targets across southern Lebanon. Hezbollah failed to launch a single barrage today so fat. It will, definitely, but its arsenal suffers heavy blows https://t.co/OVQd5N8luJ pic.twitter.com/YPOoBoGxII