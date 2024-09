Las explosiones de artefactos alcanzan a Hezbolá en un momento crítico, según las autoridades

Las explosiones del dispositivo en Líbano la semana pasada eran parte del plan de "botón rojo" de Israel, diseñado para ser activado en un momento crítico para un impacto máximo contra un adversario, informaron funcionarios actuales y anteriores de Israel con conocimiento de la operación al Washington Post.

La doble ronda de explosiones del dispositivo que tuvo lugar la semana pasada en todo Líbano causó un alto número de bajas de Hezbollah en todo el país.

Según el informe, el plan era principalmente parte de la estrategia a largo plazo de Israel para desarrollar su capacidad de "botón rojo" para estar preparado en momentos críticos.

"Un ‘botón rojo’ es un concepto para algo que puedes usar cuando lo deseas o lo necesitas", explicó un exfuncionario israelí con conocimiento de la operación al Washington Post.

Sin embargo, el motivo detrás del momento del ataque con el dispositivo no ha sido completamente comprendido.

Los dolientes se reúnen en el funeral de los miembros de Hezbolá Fadel Abbas Bazzi y Ahmad Ali Hassan, después de radios portátiles y localizadores utilizados por el grupo armado Hezbolá detonaron en todo el Líbano, en Ghobeiry, Beirut suburbios del sur, Líbano 19 de septiembre 2024 (credit: REUTERS/EMILIE MADI)

El ataque de explosión del dispositivo "no formaba parte del plan integral" concebido cuando la operación fue inicialmente implementada, continuó el funcionario, señalando también que sí tuvo un impacto significativo en obstaculizar al grupo terrorista libanés.

Un ex funcionario de inteligencia israelí adicional explicó que la operación fue considerada altamente secreta y formaba parte de "una inversión de varios años en penetrar las comunicaciones, logística y estructuras de adquisición de Hezbollah".

"Mucho antes de que los localizadores estuvieran llenos de explosivos, la agencia de inteligencia externa de Israel, el Mossad, y otros servicios habían desarrollado una comprensión detallada de lo que necesita Hezbollah, cuáles son sus lagunas, con qué empresas fantasma trabaja, dónde están, quiénes son los contactos", explicó el segundo funcionario israelí.

El funcionario también detalló que después de que se mapeara la red en torno a Hezbollah, Israel necesitaba crear una red de empresas que vendieran entre sí, ya que esto permitiría a Israel acercarse más a Hezbollah, persiguiendo a agentes "que dependen de sus propias empresas fantasma mientras ocultan cualquier vínculo con Israel".

Oficiales en EE.UU. intentan unir las piezas

Adicionalmente, varios oficiales de seguridad de EE. UU. y de Occidente le dijeron al Post que aún estaban reuniendo detalles de la operación.

Criticando la operación de Israel, un ex funcionario de inteligencia de EE. UU. dijo en el informe que la decisión de Israel de equipar los dispositivos con explosivos en lugar de con equipos sofisticados de espionaje reflejaba una "mentalidad del culto a la ofensiva en el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, priorizando demostraciones de poder cinético que pueden no lograr los objetivos más amplios de Israel en un conflicto regional en escalada".

Por otro lado, Eyal Pinko, un ex comandante naval israelí y oficial de inteligencia, le dijo al Post que el ataque de explosión del dispositivo fue "un golpe severo en la estructura de comando y control de Hezbollah".

"Esto desequilibrará a Hezbollah. A [el líder de Hezbollah Hasan Nasrallah] le llevará bastante tiempo reorganizar sus fuerzas", señaló Pinko según reportes.

Ralph Goff, un ex alto funcionario de la CIA que sirvió en Medio Oriente, añadió en el informe que EE. UU. no había sabido del plan de explosión del dispositivo de Israel porque si lo hubieran sabido, los oficiales "se volverían locos y accionarían todas las palancas que creyeran tener para evitar que lo hicieran".