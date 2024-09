Las FDI atacan más de 1.500 objetivos en todo el Líbano en 36 horas

Las FDI comenzaron el martes por la tarde un tercer round de ataques aéreos contra Hezbollah, tanto en el Valle de la Bekaa en el sur del Líbano, señalando que acumulativamente han golpeado 200 objetivos adicionales desde la mañana, sumando un total de 1,500 objetivos desde el lunes por la mañana.

Además, las FDI dijeron que han lanzado más de 2,000 municiones en estos "objetivos", a veces representando un solo objetivo múltiples activos terroristas, cohetes o lanzadores de cohetes.

Además, las FDI emitieron dos rondas de advertencias públicas de evacuación a los civiles libaneses para que abandonen las áreas de los pueblos donde Hezbollah ha escondido armas o sigue operando.

La segunda advertencia decía que los civiles no deberían regresar incluso si hay una pausa en los ataques, hasta que las FDI avisen que no habrá ataques adicionales.

Esta segunda advertencia probablemente llevará a una evacuación completa del Valle de la Bekaa y las áreas del sur del Líbano atacadas por cualquier persona que no hubiera abandonado el lunes.

Panicked Lebanese citizens are fleeing towards Beirut from the South.I'm sorry, but Beirut may not be much safer if this keeps escalating.