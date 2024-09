El dilema de Nasrallah: ¿Líbano o fondos iraníes? - análisis

"Si hubiera sabido que había una posibilidad entre cien de que el secuestro de soldados llevara a la guerra, no lo habría hecho", dijo el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el 27 de agosto de 2006, después de darse cuenta del daño que había causado al Líbano en la Segunda Guerra del Líbano. Han pasado dieciocho años desde entonces, y Nasrallah se encuentra entre la espada y la pared: entre su patrocinador, Irán, que necesita presentar un "eje de resistencia", un frente unido de sus representantes en la región, y un estado libanés que se estaba desmoronando independientemente de la guerra.

A diferencia de Hamas, Hezbolá es una organización terrorista con un país. La constitución libanesa establece que el cargo más alto para la comunidad chií en el país es el presidente del parlamento, un rol ocupado por el líder de Amal, Nabih Berri. El primer ministro es un suní, Najib Mikati, mientras que la presidencia está reservada para un cristiano maronita. El problema es que es tan difícil llegar a un acuerdo en Líbano que el primer ministro es temporal y no ha habido presidente durante dos años, desde que Michel Aoun renunció.

Esta división de poderes se deriva de un censo desactualizado. Jóvenes, talentosos y educados maronitas han abandonado en gran medida el país, que ha sido inundado por innumerables suníes que no son contados como parte de la población de Líbano, algunos de ellos palestinos y otros sirios. Finalmente, están los chiítas, muchos de ellos pobres y sin educación, que constituyen la base de Hezbolá, que aprovecha toda la complicada situación para ejercer control de facto sobre lo que sucede en el país.

Un vehículo de la POLICÍA circula por una carretera cerca de Meron, en el norte del país, mientras un incendio forestal causa estragos tras el lanzamiento de cohetes desde Líbano el pasado viernes. A pesar de sus afirmaciones, Hezbolá está tratando claramente de provocar a Israel a un conflicto más (credit: David Cohen/Flash90)

Esa situación se vuelve aún más precaria debido a los severos problemas económicos de Líbano. Según el Banco Mundial, en 2006 el PIB per cápita anual en Líbano era de $6,700. Después de la Segunda Guerra del Líbano, la economía creció bien, alcanzando un PIB per cápita de alrededor de $9,000 en el período de 2010 a 2012. Desde entonces, ha disminuido, y en los últimos años ha caído en picada, de $8,100 en 2019 a $6,300 actualmente. En otras palabras, el PIB per cápita anual de Líbano es ahora más bajo que en el período de la Segunda Guerra del Líbano. A eso se debe añadir unos 1.5 millones de refugiados sirios que ponen una carga adicional sobre la economía.

Terroristas discapacitados exigiendo subsidios

En la Segunda Guerra del Líbano, Hezbolá recibió un duro golpe, con unos 700 terroristas muertos en un mes, en comparación con unos 500 muertos en un año de la guerra Espadas de Hierro. Sin embargo, hay varias diferencias que hacen la historia más complicada, principalmente otro problema económico. Según el Banco Mundial, entre 2012 y 2022, la proporción de la población que vive por debajo de la línea de pobreza se triplicó, pasando del 12% al 44%. La libra libanesa fue la moneda que más se depreció en 2023, según análisis de Bloomberg, e incluso antes de la actual escalada, la guerra Espadas de Hierro llevó a unos 100,000 libaneses a huir hacia el norte desde el sur del Líbano.

Ahora, además de los desafíos económicos que existían antes de la guerra, Hezbolá enfrenta un desafío directo: la herida de miles de sus operativos por los dispositivos explosivos, lo que llevará a muchas personas discapacitadas a exigir pagos de asistencia social. En lugar de recibir un salario como combatientes, recibirán subsidios, para garantizar que ellos y sus familias no se conviertan de partidarios del terrorismo en críticos de Hezbolá. Además, el jefe de operaciones de Hezbolá y el comandante de sus fuerzas especiales Radwan, Ibrahim Akil, fueron asesinados en un ataque aéreo israelí en el distrito de Dahiya de Beirut, un bastión de Hezbolá, el viernes, junto con otros comandantes de Hezbolá.

Después del asesinato del veterano comandante de Hezbolá, Fuad Sukr, en un ataque aéreo israelí en Beirut a finales de julio, Nasrallah se queda solo con el comandante del frente sur, Ali Karki, y el comandante de la unidad Badr, Abu Ali Reda, en el escalafón militar superior de Hezbolá. Si bien es en gran medida cierto que en las organizaciones terroristas todos son reemplazables desde abajo, el golpe acumulativo dificulta el desarrollo de estrategias. Nasrallah ha adquirido una gran cantidad de experiencia desde que reemplazó al asesinado Abbas al-Musawi en 1992, pero durante años ha pasado gran parte de su tiempo en un bunker y no está en contacto con la situación en el terreno de la misma manera que lo estaban Akil y Sukr.

Error en la interpretación de Sinwar

Durante casi un año, Nasrallah ha transmitido el mensaje de que "un alto el fuego en Gaza llevará a un alto el fuego en Líbano", creyendo implícitamente que eso era lo que sucedería. Al igual que otros, no logró leer correctamente al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Sinwar está interesado en una guerra total en Líbano, algo que Nasrallah realmente no quiere, especialmente cuando gran parte del alto mando de Hezbolá ha sido eliminado. Nasrallah no está tan al tanto de la situación como lo está Sinwar.

Ahora, la situación en la frontera entre Israel y Líbano está al borde de una guerra total. Anoche, las FDI contaron 150 cohetes, UAV y misiles de crucero lanzados contra Israel desde Líbano, mientras que la Fuerza Aérea de Israel volvió a atacar en territorio libanés. Hamas, aunque quisiera ayudar desde Gaza, no puede hacerlo, y cuando los iraníes no logran encender la frontera entre Israel y Siria. El presidente sirio Bashar al-Assad y sus patrocinadores rusos no están interesados en tal escalada. Por último, están las milicias proiraníes en Irak, los rebeldes hutíes en Yemen y, en menor número, la Brigada Zainabiyoun de Pakistán y la Brigada Fatemiyoun chiita afgana.

Según un informe del canal de televisión opositor Iran International con sede en Londres, en 2022, los combatientes de Hezbolá disfrutaban de un salario enorme en términos libaneses, de $1,300 al mes, mientras que el salario de los combatientes hutíes, de Zainbayoun y Fatemiyoun se redujo de $700 en 2018 a $100-200. Los iraníes han creado una trampa de miel para Hezbolá, en la que son el principal rostro de la resistencia, pero sin Irán les resultará muy difícil mantenerse.

El objetivo de Irán: Mantener el programa nuclear

El régimen de los Ayatolás en Irán, incluso con un primer ministro reformista como Masoud Pezeshkian, está liderado por el Líder Supremo Ali Khamenei. Khamenei tiene un objetivo principal en la guerra actual: desviar la atención del programa nuclear de Irán.

Antes de la firma del Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear con Irán de 2015, Irán poseía 8.710 kilogramos de uranio de bajo enriquecimiento (3.67%), 195 kilogramos de uranio de enriquecimiento medio (20%), 19.138 centrifugadoras de primera generación y 1.034 centrifugadoras avanzadas. El acuerdo estipulaba que las centrifugadoras avanzadas serían desactivadas, el número de centrifugadoras de primera generación se reduciría en un 70%, Irán no tendría ningún uranio de enriquecimiento medio y tendría un máximo de 300 kilogramos de uranio de bajo enriquecimiento durante una década.

Ahora, seis años después de que el presidente de los Estados Unidos, Trump, se retirara del acuerdo, según un informe de Reuters basado en informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán posee 164.7 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. La Agencia estima que a Irán le faltan solo dos kilogramos para alcanzar una cantidad teórica que, si se enriquece al 85-90%, será suficiente para cuatro bombas nucleares.

Al final, Nasrallah comprende que, en lo que respecta a Jamenei, ha llegado el momento de pagar por toda la ayuda que Hezbolá ha recibido de Irán. Si le da la espalda a Jamenei, se quedará sin dinero, pero con Líbano. Si se alinea con Jamenei, se quedará con dinero, pero los ciudadanos de Líbano, incluidos muchos chiítas, no le perdonarán. Aislado, confundido y golpeado, Nasrallah se encuentra enfrentando la decisión más importante en la historia de Hezbolá.