Irán media para enviar misiles rusos avanzados a los hutíes de Yemen

Irán ha intermediado en conversaciones secretas en curso entre Rusia y los rebeldes Hutíes de Yemen para transferir misiles antinavío al grupo militante, informaron tres fuentes occidentales y regionales, un desarrollo que destaca los lazos cada vez más profundos de Teherán con Moscú.

Siete fuentes afirmaron que Rusia aún no ha decidido transferir los misiles Yakhont -también conocidos como P-800 Oniks- que, según los expertos, permitirían al grupo militante golpear con mayor precisión a los buques comerciales en el Mar Rojo y aumentar la amenaza para los buques de guerra estadounidenses y europeos que los defienden.

El Wall Street Journal informó en julio que Rusia estaba considerando enviar los misiles. El papel de Irán como intermediario no se había reportado previamente.

Los Hutíes han lanzado repetidos ataques con drones y misiles contra buques en los cruciales canales de envío del Mar Rojo desde noviembre para mostrar su apoyo a los palestinos en la guerra de Gaza con Israel.

Han hundido al menos dos buques y capturado otro, interrumpiendo el comercio marítimo global al obligar a las empresas navieras a desviar cargamentos y, según fuentes de la industria, incrementando los costos de seguro de los barcos que navegan por el Mar Rojo.

En respuesta, Estados Unidos y Gran Bretaña han atacado posiciones hutíes pero no han logrado detener los ataques del grupo.

Dos funcionarios regionales conscientes de las conversaciones indicaron que los hutíes y los rusos se reunieron en Teherán al menos dos veces este año y que las conversaciones para proporcionar docenas de misiles, que tienen un alcance de aproximadamente 300 km (186 millas), estaban en curso con más reuniones en Teherán esperadas en las próximas semanas.

Rusia anteriormente suministró el misil Yakhont a Hezbolá respaldado por Irán.

Una de las fuentes indicó que las conversaciones comenzaron bajo el mandato del presidente iraní Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero en mayo.

"Rusia está negociando con los hutíes para la transferencia de misiles antiaéreos supersónicos Yakhont", dijo una fuente de inteligencia occidental. "Los iraníes están mediando en las conversaciones pero no quieren aparecer firmando el acuerdo".

Ni la misión de la ONU de Irán ni el Ministerio de Defensa ruso respondieron a las solicitudes de comentarios.

"No tenemos conocimiento de lo que has mencionado", dijo Mohamed Abdel-Salam, el portavoz oficial de los Huthis de Yemen.

Un funcionario estadounidense de alto rango se negó a nombrar los sistemas específicos que podrían ser transferidos, pero confirmó que Rusia ha estado discutiendo el suministro de misiles a los Huthis, calificando el desarrollo como "muy preocupante".

Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que cualquier esfuerzo por reforzar las capacidades de los Huthis "socavaría el interés internacional compartido en la libertad de navegación global y la estabilidad en el Mar Rojo y en Medio Oriente en general”.

Los lazos entre Rusia e Irán

Rusia e Irán han estado fortaleciendo lazos militares más estrechos en medio de la guerra de Rusia en Ucrania. Según Estados Unidos, Teherán habría transferido misiles balísticos a Moscú para ser utilizados contra Ucrania a principios de este mes.

Una motivación para que Moscú arme a los Huthis, según tres fuentes, es la posibilidad de que los estados occidentales decidan permitir que Ucrania use sus armas para atacar más lejos en territorio ruso.

El alto funcionario estadounidense dijo que las conversaciones entre Rusia y los huthis "parecen estar relacionadas con nuestra postura en Ucrania y lo que estamos dispuestos o no dispuestos a hacer" con respecto a las solicitudes de Kiev para levantar las restricciones sobre su uso de armas suministradas por Estados Unidos de largo alcance para atacar objetivos profundos dentro de Rusia.

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió en junio que Moscú podría enviar armas avanzadas de largo alcance, similares a las que Estados Unidos y sus aliados dan a Ucrania, a los adversarios del Occidente en todo el mundo.

El Yakhont es considerado uno de los misiles antibuque más avanzados del mundo, diseñado para rozar la superficie del mar para evitar la detección a más del doble de la velocidad del sonido, lo que dificulta su intercepción.

Un "cambio de juego"

Fabian Hinz, un experto en misiles balísticos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo que la transferencia de misiles Yakhont por parte de Rusia a los huthis sería un "cambio de juego" para la seguridad regional.

"El P-800 es un sistema mucho más capaz que los misiles balísticos antibuque y de crucero que los huthis han usado hasta ahora", dijo Hinz.

No solo los hutíes podrían dispararlos contra los buques de guerra de EE.UU., británicos y de otras naciones que han estado protegiendo a los buques comerciales en el Mar Rojo de los ataques con drones y misiles hutíes, sino que también podrían ser utilizados como armas de ataque terrestre que Arabia Saudita consideraría como una amenaza, dijo Hinz.

El funcionario estadounidense de alto rango indicó que una delegación de funcionarios estadounidenses discutió las negociaciones entre Rusia y los hutíes con sus contrapartes sauditas durante una visita a Arabia Saudita este verano, y que Washington ha planteado el tema con Moscú.

Tres fuentes informaron a Reuters que los saudíes también han transmitido directamente sus preocupaciones a los rusos.

El gobierno saudí no respondió a una solicitud de comentarios.

Hinz dijo que Rusia tendría que ayudar con los aspectos técnicos de la entrega de misiles, incluyendo cómo transferirlos y ponerlos en funcionamiento sin que Estados Unidos detecte y destruya las armas. Los hutíes también necesitarían entrenamiento en el sistema.

El funcionario estadounidense de alto rango advirtió de consecuencias graves si se produce la transferencia.

"Los saudíes están alarmados. Estamos alarmados, y otros socios regionales están alarmados", dijo el funcionario. "Los hutíes ya están causando suficiente daño en el Mar Rojo, y esto les permitiría hacer más".