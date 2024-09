Ibrahim Aqil, jefe de Fuerza Radwan, muerto en ataque del IDF

Las FDI llevaron a cabo un ataque dirigido contra el comandante de la Fuerza Radwan y jefe de Operaciones de Hezbolá, Ibrahim Aqil, en Beirut, Líbano, el viernes, matando al terrorista de alto rango.

Hezbolá posteriormente confirmó que un ataque israelí mató a Aqil.

Incluyendo a Aqil, dieciséis altos comandantes de Hezbolá fueron eliminados en el ataque, confirmó el grupo terrorista al día siguiente. Fuentes de seguridad informaron a Reuters que otros miembros de la Fuerza Radwan de Hezbolá murieron cuando el ataque israelí alcanzó una reunión a la que asistían.

La publicación dirigida por Hezbolá, Al-Manar, afirmó que más de un ataque apuntó al sur de Beirut. Los medios libaneses ubicaron el lugar del ataque en el vecindario de Al-Qaim en Beirut.

El Ministerio de Salud libanés afirmó que 12 personas murieron en el ataque y que otras 66 resultaron heridas, nueve de las cuales estaban en estado crítico. Ibrahim Aqil (illustrative)

Inicialmente, Reuters informó que se vio una espesa nube de humo subiendo sobre la capital libanesa, añadiendo que los residentes de los suburbios del sur de la ciudad reportaron escuchar una explosión.

Medios israelíes y extranjeros informaron que la reunión era entre funcionarios palestinos y de Hezbolá. El Jerusalem Post no pudo confirmar el informe en este momento.

El ataque sigue a los masivos ataques de cohetes de Hezbolá en el norte de Israel durante la noche entre jueves y viernes, durante los cuales se informó que alrededor de 50 hogares en la comunidad fronteriza israelí de Metulla resultaron dañados. Además, las caídas de cohetes y esquirlas provocaron incendios en varios lugares del norte.

Las FDI señalaron que las pautas defensivas del Comando de la Retaguardia para los residentes israelíes, especialmente los del norte de Israel, actualmente no han cambiado.

"Estamos en una nueva fase de la guerra y seguimos persiguiendo a Hezbolá", dijo un funcionario israelí a Ynet después del ataque. "Estamos preparándonos para una respuesta. Todo está sobre la mesa."

Sirenas de cohetes suenan en el norte después de un ataque en el sur de Líbano

Aproximadamente una hora después del ataque, sonaron las sirenas de intrusión de drones en el norte de Israel, incluyendo las ciudades de Safed y Kiryat Shmona.

Anteriormente, el 2 de enero, las FDI mataron a Wissam al-Tawil, conocido como Jawad, un comandante clave de operaciones de Radwan en el sur de Líbano. Akil era el comandante de Jawil.