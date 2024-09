Alto oficial de la fuerza aérea: Nadie advierte al enemigo para evacuar antes de atacar

Israel es el único país que advierte al enemigo dónde está atacando horas antes de hacerlo, dijo el martes un alto oficial de la IAF en respuesta a las afirmaciones de que los ataques israelíes contra Hezbolá en Líbano son ilegales.

Antes de los masivos ataques aéreos de la IAF en Líbano el lunes, las FDI emitieron muchas advertencias específicas de ubicación a todos los residentes locales para evacuar esas áreas.

Tales advertencias van completamente en contra del principio militar central de intentar tomar al enemigo por sorpresa, dijo el alto oficial de la IAF.

Las críticas se han centrado en la idea de que la IAF ha atacado a un gran número de estructuras civiles en el sur de Líbano y en el valle de Bekaa, provocando la muerte de más de 550 libaneses. Un vehículo ambulancia conduce como cientos de miembros de Hezbolá fueron gravemente heridos, en Sidón, Líbano 17 de septiembre 2024 (credit: REUTERS/AZIZ TAHER)

La gran mayoría de los muertos han sido miembros de Hezbolá, ya que los lugares atacados tienen cohetes y otras armas de Hezbolá en su interior, han dicho múltiples altos oficiales de las FDI.

Hezbolá esconde armas

Parte del problema ha sido que Hezbolá ha escondido sistemáticamente casi todas sus armas en áreas civiles en todo Líbano, ha afirmado las FDI, citando videos como evidencia.

Esto ha significado que los operativos de Hezbolá permanecieron cerca de estas ubicaciones, esperando órdenes para disparar cohetes contra civiles israelíes, incluso cuando los civiles han evacuado, han dicho las FDI.

Aviones, drones y otros medios de vigilancia han permitido a la Fuerza Aérea Israelí abstenerse de atacar en situaciones en tiempo real donde los civiles aún no habían evacuado, dijo el oficial senior de la IAF.

Además, la IAF tiene tácticas operativas para convencer a los civiles de que se vayan una vez que los ataques estén a punto de comenzar, incluso si no se marcharon después de advertencias anteriores, dijo.

Otras técnicas

En operaciones militares pasadas, las FDI han disparado misiles no explosivos en tales ubicaciones para hacer ruidos fuertes en los techos de áreas que planean atacar pero donde los civiles no han evacuado a pesar de advertencias previas. Esta técnica se llama "golpear el techo".

También hay otras formas operativas en las que las FDI podrían disparar varios disparos de advertencia o crear sonidos fuertes cerca para convencer a los civiles de evacuar cuando inicialmente se niegan a hacerlo.

El oficial superior de la Fuerza Aérea Israelí no mencionó estadísticas sobre cuántos de los estimados 550 libaneses muertos eran combatientes de Hezbolá y no civiles, pero dijo que la inteligencia ha demostrado anecdóticamente que la mayoría de ellos eran miembros de Hezbolá. El mundo debería mostrar una mayor apreciación por las FDI al ir en contra de sus propios intereses militares al advertir a Hezbolá dónde va a atacar, agregó.

Además, el oficial superior de la Fuerza Aérea Israelí dijo que la Fuerza Aérea podría haber llevado a cabo sus ataques mucho más rápido y haber matado a muchos más operativos de Hezbolá si no hubiera emitido las advertencias.