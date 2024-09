Fuerzas especiales israelíes atacan instalación de misiles iraní en Siria, destruyen equipos clave

Fuerzas terrestres israelíes atacaron una instalación de producción de misiles iraní en Siria durante un ataque esta semana atribuido a Israel, según la experta en Medio Oriente Eva J. Koulouriotis, quien se especializa en grupos yihadistas y citó una fuente de seguridad. Koulouriotis escribió en X que las fuerzas especiales israelíes ingresaron a la instalación, retiraron equipos y luego destruyeron el lugar.

El domingo por la noche, los informes indicaron que Israel había llevado a cabo un ataque a gran escala en la región, que incluyó ataques a un centro de investigación científica que según fuentes occidentales se cree que es responsable del desarrollo de armas no convencionales.

Según Koulouriotis, la operación comenzó con ataques a varias carreteras que conducen a la instalación, ubicada aproximadamente a seis kilómetros al suroeste de Masyaf. También se atacó una sede militar siria. Después de los ataques aéreos, helicópteros israelíes con unidades especiales se acercaron a la instalación, apoyados por helicópteros de combate y drones, que fueron desplegados para evitar que refuerzos llegaran al área.

