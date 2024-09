¿Quién es Hashem Safieddine, el posible nuevo líder de Hezbolá?

La muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en ataques aéreos en un suburbio de Beirut ha puesto el foco en el hombre ampliamente considerado como su sucesor, Hashem Safieddine.

El grupo respaldado por Irán confirmó que Nasrallah, quien lideró el grupo durante 32 años, había sido asesinado en el ataque del viernes. Ahora enfrenta el desafío de elegir un nuevo líder después del mayor golpe que el grupo ha enfrentado en sus 42 años de historia.

Aquí hay algunos datos sobre Safieddine, quien, según una fuente del grupo, sobrevivió a los ataques israelíes.

Como jefe del consejo ejecutivo, Safieddine supervisa los asuntos políticos de Hezbollah. También forma parte del Consejo de la Yihad, que gestiona las operaciones militares del grupo.

Safieddine es primo de Nasrallah y, al igual que él, un clérigo que lleva un turbante negro que denota descendencia del Profeta Mohammed del Islam.

El Departamento de Estado de EE.UU designó terrorista a Safieddine en 2017

El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Safieddine como terrorista en 2017, y en junio amenazó con una gran escalada contra Israel tras el asesinato de otro comandante de Hezbollah. "Que (el enemigo) se prepare para llorar y lamentarse", dijo en el funeral.

Las declaraciones públicas de Safieddine a menudo reflejan la postura militante de Hezbollah y su alineación con la causa palestina.

En un evento reciente en Dahiyeh, bastión de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, declaró: "Nuestra historia, nuestras armas y nuestros cohetes están contigo", en muestra de solidaridad con los combatientes palestinos.

Nasrallah "empezó a diseñar posiciones para él en una variedad de diferentes consejos dentro de Hezbollah libanés. Algunos de ellos eran más opacos que otros. Lo han hecho venir, salir y hablar", dijo Philip Smyth, un experto que estudia milicias chiitas respaldadas por Irán.

Los lazos familiares de Safieddine, su parecido físico con Nasrallah y su estatus religioso como descendiente de Mahoma serían factores a su favor.

Los lazos familiares de Safieddine, su parecido físico con Nasrallah y su estatus religioso como descendiente de Mahoma serían factores a su favor.

También ha sido enérgico en sus críticas a la política de Estados Unidos. En respuesta a la presión estadounidense sobre Hezbollah, afirmó en 2017: "Esta administración estadounidense mentalmente impedida y loca encabezada por Trump no podrá dañar a la resistencia", asegurando que tales acciones solo fortalecerían la determinación de Hezbollah.