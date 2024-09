Líder supremo de Irán insta a musulmanes a apoyar a Líbano contra Israel

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, instó a los musulmanes el sábado "a estar al lado del pueblo de Líbano y del orgulloso Hezbollah con todos los medios disponibles y ayudarles a enfrentar al... malvado régimen (de Israel)."

En un comunicado tras el anuncio del ejército israelí de haber matado al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, Jamenei dijo: "El destino de esta región será determinado por las fuerzas de resistencia, con Hezbollah a la vanguardia", informaron los medios estatales.

Ha sido trasladado a un lugar seguro dentro del país con medidas de seguridad reforzadas, según informaron a Reuters dos funcionarios regionales informados por Teherán.

Las fuentes indicaron que Irán estaba en constante contacto con Hezbollah de Líbano y otros grupos regionales aliados para determinar el próximo paso después de que Israel anunciara que había matado al jefe terrorista de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque en el sur de Beirut el viernes.

Nasrallah fue asesinado junto al comandante de la frontera sur de Hezbollah, Ali Karaki, y otros altos miembros de Hezbollah en un ataque a la sede militar de Hezbollah en la capital libanesa.

Khamenei en escondite: Decisión tras reunión de emergencia

El viernes, Khamenei sostuvo una reunión de emergencia con sus principales asesores en Teherán, según el New York Times citando fuentes iraníes.

Un avión sobrevuela los suburbios del sur de Beirut visto desde Sin El Fil, Líbano, 28 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó a Israel de usar varias bombas "bunker buster" de Estados Unidos para atacar Beirut el viernes.

"Esta misma mañana, el régimen israelí usó varias bombas bunker buster de 5,000 libras que les fueron regaladas por Estados Unidos para golpear áreas residenciales en Beirut", dijo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Medio Oriente.

Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al Pentágono "evaluar y ajustar según sea necesario la postura de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio", según la Casa Blanca.

"También ha instruido a su equipo para asegurar que las embajadas estadounidenses en la región tomen todas las medidas de protección necesarias", leyó un comunicado. La Casa Blanca dijo que Biden fue informado "varias veces" el viernes sobre Medio Oriente. Un funcionario agregó que la vicepresidenta Kamala Harris también fue informada.