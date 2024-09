Hagari, Gallant y Halevi: 'Deuda histórica con Nasrallah saldada'

En una actualización de prensa del sábado, el portavoz de las FDI, R.-Alm. Daniel Hagari, anunció que las FDI eliminaron al Secretario General de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, en los ataques aéreos israelíes que sacudieron Beirut el viernes por la noche, al tiempo que proporcionaba más instrucciones al público de Israel para los próximos días.

"Nasrallah fue uno de los mayores enemigos de Israel de todos los tiempos, y su eliminación ha hecho del mundo un lugar más seguro para todos", dijo Hagari.

"Aún queda mucho por hacer en Líbano para devolver a nuestros ciudadanos del norte a sus hogares y garantizar su seguridad, junto con la liberación de nuestros rehenes aún retenidos por Hamas".

El Portavoz de las FDI, R. Almirante Daniel Hagari confirma la eliminación del líder de Hezbollah Hassan Nasrallah. 28 de septiembre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

"El Comando del Frente Interno ha emitido nuevas actualizaciones sobre las pautas de seguridad y las restricciones para las diferentes zonas de riesgo en el país. Instamos al público a seguir cumpliendo con estas instrucciones para su propia seguridad".

Según el sitio web de las FDI, las nuevas actualizaciones incluyen áreas en los Altos del Golán del norte, las áreas de Carmel y Galilea, y ciudades como Yokneam que solo permiten reuniones y servicios al aire libre para diez personas y eventos en interiores para 150 personas.

Las nuevas directrices del Mando del Frente Interior se publicaron poco después de que el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, fuera eliminado en un ataque aéreo israelí. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Todas las playas en la zona también están oficialmente cerradas al público, y las actividades educativas de cualquier tipo están prohibidas hasta nuevo aviso. En el enclave de Gaza, se pueden realizar reuniones de hasta 1,000 personas.

Gallant: 'Israel ha saldado una cuenta'

El ministro de Defensa Yoav Gallant afirmó poco después que "las FDI llevaron a cabo una de las operaciones específicas más significativas en la historia del Estado de Israel ayer. Esta operación saldó una cuenta pendiente con el architerrorista Nasrallah, cuyas manos están manchadas con la sangre de miles de civiles y soldados", según informaron los medios israelíes.

"Esta eliminación es parte de una serie de acciones recientes que resuenan en todo Oriente Medio, enviando un mensaje claro a aquellos que han actuado en contra de nosotros y a aquellos que están considerando hacerlo ahora: cualquier persona que inicie una guerra contra Israel y trate de dañar a sus ciudadanos pagará un precio muy alto. No nos detenemos; seguimos actuando de acuerdo con nuestro compromiso de lograr los objetivos de la guerra", agregó Gallant.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, dio una evaluación de la situación al Comando del Norte de las FDI el sábado, donde dijo que el líder de Hezbolá "quería destruir a Israel - lo eliminamos".

Halevi dijo que las FDI están "en su máxima preparación, tanto en defensa como en ofensiva, en todos los frentes, y están preparados para lo que viene a continuación". Dijo que la eliminación de Nasrallah tuvo lugar en la "sede subterránea de la organización terrorista en el corazón de Beirut", con el ataque también eliminando "otros altos funcionarios de la organización terrorista".

"Nasrallah asesinó indiscriminadamente a civiles israelíes y tenía como objetivo terminar esta guerra con la destrucción del Estado de Israel. Nos aseguramos de que eso no ocurriera. Lo eliminamos, y seguiremos creciendo más fuertes".

El Ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz dijo el X: "La eliminación del architerrorista Nasrallah es una de las acciones antiterroristas más justificadas que Israel ha tomado. Felicito al Primer Ministro Benjamin Netanyahu por iniciar esta acción audaz, al Ministro de Defensa y a los miembros del gabinete por aprobarla, y al Jefe de Estado Mayor y a las FDI por su brillante planificación y ejecución".