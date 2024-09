Cómo Nasrallah pasó de ser el enemigo favorito de Israel a un hombre muerto

Ningún alto funcionario israelí habría dicho esto en voz alta, pero desde 2006 hasta el 8 de octubre de 2023, el jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, era de muchas maneras el enemigo favorito de Israel.

Era increíblemente peligroso porque tenía más de 150,000 cohetes y muchos poderosos misiles de precisión de largo alcance, pero era el enemigo definitivo "disuadido", predecible y pragmático.

Nunca fue que estuviera de acuerdo con la existencia de Israel. Si alguna vez hubiera sentido que tenía el poder de acabar con el estado judío, lo habría hecho hace muchos años.

Pero a diferencia de muchos otros déspotas árabes o musulmanes que intentaron luchar contra Israel, había aprendido de la Segunda Guerra del Líbano de 2006 que una gran confrontación con Israel simplemente no valía la pena y era demasiado peligrosa.

Escalada

Esto comenzó a cambiar en marzo de 2023, se intensificó más el 8 de octubre de 2023 y se desarrolló de manera aún más radical entre mediados y finales de 2024, lo que llevó a una decisión israelí de matarlo en lugar de mantenerlo en su lugar como una restricción práctica sobre Hezbolá. Soldados israelíes patrullan la frontera entre Israel y Líbano en la línea azul, cerca de la localidad de Adaiseh, en el sur de Líbano, el 7 de enero de 2009. (credit: MAHMOUD ZAYYAT / AFP)

¿Por qué los altos funcionarios de defensa de Israel preferían a Nasrallah? ¿Por qué lo veían como pragmático y disuasivo, al menos en lo que respecta a los enemigos?

De 2006 a 2023, Israel tuvo 17 años de relativa tranquilidad con Líbano.

En algunos años, casi no pasaba nada cerca de la frontera.

Las tensiones aumentaron durante algunos períodos, pero siempre se podía confiar en Nasrallah para frenar las cosas y retroceder si la temperatura en la región se calentaba demasiado. Eso era lo más que se podía esperar de un enemigo.

A diferencia del jefe de Hamas, Yahya Sinwar, que realmente invadió Israel, mató a 1,200 personas y tomó 250 rehenes, Nasrallah habló durante años sobre enviar su Fuerza Radwan para hacer lo mismo, pero nunca lo hizo.

Conteniendo

Incluso el 7 de octubre, cuando Nasrallah tuvo la oportunidad de oro de atacar a Israel mientras estaba confundido y desmoralizado, porque tal invasión habría dividido los esfuerzos israelíes para defenderse de una invasión en dos frentes, él se contuvo.

La decisión de Nasrallah de disparar cohetes hacia el norte de Israel el 8 de octubre inicialmente se vio como un punto intermedio, pero no necesariamente un cambio radical.

Estaba participando simbólicamente en apoyo a la guerra de Hamás con Israel pero no estaba utilizando ni siquiera el 1% de su verdadero potencial de cohetes, además de no invadir.

Mientras Israel desmantelaba sistemáticamente a Hamás, Nasrallah no hizo nada para alterar estratégicamente el equilibrio y tratar de salvarlo, a pesar de que absolutamente podría haberlo hecho con su arsenal de cohetes.

Hubo cambios sutiles en la forma en que los israelíes veían a Nasrallah en marzo de 2023 cuando envió a un terrorista a través de la frontera para llevar a cabo un ataque en el interior de Israel cerca de Megido.

A veces, Hezbolá también empezó a disparar salvas simbólicas de cohetes hacia Israel cuando hubo fricciones con Gaza en 2023.

Apoyo simbólico

Pero estas fueron medidas aún pequeñas; solo demostraron que Nasrallah esperaba comenzar a obtener reconocimiento por la causa palestina a nivel simbólico.

Durante los primeros meses de la guerra, Hezbolá mantuvo estrictamente sus cohetes limitados a las áreas del norte más cercanas a la frontera, áreas que Nasrallah sabía que no eran estratégicas para Israel, y nunca se acercó a atacar Safed, Acre, o ciudades más grandes del norte como Haifa.

No está claro al 100% cuándo las FDI y el gobierno israelí comenzaron a verlo como ya no "útil", ya no disuadido y potencialmente como una amenaza y objetivo real.

El líder de la oposición, Benny Gantz, comenzó a pedir el aumento de amenazas y, potencialmente, ataques contra Hezbolá ya en junio. Pidió al gobierno fijar el 1 de septiembre como plazo para devolver a casa a 60,000 residentes desplazados del norte, lo que significaba que una posible operación importante contra Hezbolá tendría que comenzar antes de esa fecha.

Para mediados de septiembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu y las FDI estaban comprometidos con una operación importante contra Hezbolá para comenzar el proceso de asegurar el regreso de los residentes del norte a sus hogares.

Respecto a Nasrallah, se le dieron múltiples disparos de advertencia y oportunidades para vivir si solo estaba dispuesto a bajar de su posición y aceptar un alto el fuego en los términos de Israel.

La red de comunicaciones de Hezbolá sufrió fuertes golpes entre el 17 y el 18 de septiembre; el número tres de Nasrallah, Ibrahim Aqil, fue asesinado el 21 de septiembre; y 1,300 objetivos fueron atacados el 23 de septiembre. Más comandantes de alto rango y decenas de miles de cohetes fueron impactados durante la semana pasada como advertencias adicionales. Sin embargo, Nasrallah permaneció imperturbable respecto a un acuerdo de alto el fuego que dejaría seguros a los residentes del norte de Israel.

Una vez que casi todos los principales asesores del líder de Hezbolá y grandes partes de sus mejores armas fueron destruidos y él aún se negaba a retroceder, Netanyahu y el establecimiento de defensa perdieron la paciencia con él.

Pasó de ser un pragmático racional que aprendió en 2006 que no debía meterse con Israel más allá de cierto punto, a un fanático religioso obsesionado con el honor, que no estaba dispuesto a retroceder de una manera que el estado judío hubiera encontrado tolerable para poner fin al conflicto.

Cortar la cabeza

Lo más importante es que Jerusalén llegó a la conclusión de que, aunque podría necesitar invadir Líbano para lograr un alto el fuego duradero y confiable, matar a Nasrallah podría prevenir esto, permitiendo una mejor oportunidad para un alto el fuego ahora sin necesidad de una invasión.

Para el miércoles de la semana pasada, se tomó una decisión en principio; a principios del viernes ya había indicios de que Nasrallah estaba cerca de su fin, y para finales del viernes, ya era historia.