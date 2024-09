Grupos terroristas lamentan la muerte del líder de Hezbolá Sayyed Hassan Nasrallah

El líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, ha sido asesinado, dijo el grupo respaldado por Irán el sábado, confirmando su muerte después de que el ejército israelí dijera haberlo eliminado en un ataque aéreo en Beirut el día anterior.

Su muerte marca un golpe devastador para Hezbolá, mientras se tambalea por una intensa campaña de ataques israelíes. También es un gran golpe para Irán, al eliminar a un aliado influyente que ayudó a convertir a Hezbolá en el pilar central de los grupos aliados de Teherán en el mundo árabe.

Hezbolá afirmó en un comunicado que continuaría su batalla contra Israel "en apoyo a Gaza y Palestina, y en defensa del Líbano y su pueblo firme y honorable".

No especificó cómo fue asesinado Nasrallah.

La televisión Al-Manar de Hezbolá comenzó a transmitir versículos del Corán después de que se anunciara su muerte. Perfil del antiguo líder de la organización terrorista Hezbolá, Hassan Nasrallah (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Irán llama a los musulmanes a unirse contra Israel

El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, instó a los musulmanes el sábado "a apoyar al pueblo del Líbano y al orgulloso Hezbolá con todos los medios que tengan y ayudarlos a enfrentarse al ... malvado régimen (de Israel)".

Khamenei, en un comunicado después de que el ejército israelí dijera que había matado al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, dijo: "El destino de esta región será determinado por las fuerzas de resistencia, con Hezbolá a la vanguardia", informaron los medios estatales.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian culpó parcialmente del asesinato de Nasrallah a Estados Unidos, que desde hace tiempo ha suministrado a Israel armas avanzadas.

"Los estadounidenses no pueden negar su complicidad con los sionistas", dijo Pezeshkian en un comunicado difundido por los medios estatales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani, prometió en una publicación en X que "el camino de Nasrallah continuará y su objetivo sagrado se realizará en la liberación de Jerusalén". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hamás dice que el 'asesinato' de Nasrallah solo fortalecerá la resistencia

El grupo terrorista palestino Hamás dijo el sábado que lamentaba la muerte del líder de Hezbolá en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, tras su asesinato en un ataque aéreo israelí, y afirmó que su muerte solo avivaría la lucha contra Israel.

"Los crímenes y asesinatos por parte de la ocupación solo aumentarán la determinación y la insistencia de la resistencia en Palestina y Líbano para seguir adelante con toda su fuerza, valentía y orgullo siguiendo los pasos de los mártires... y seguir el camino de la resistencia hasta la victoria y la eliminación de la ocupación", dijo Hamás en un comunicado.

Su muerte marca un fuerte golpe para Hezbolá mientras se tambalea ante una campaña creciente de ataques israelíes. También es un gran golpe para Irán, dada la gran influencia que ha tenido en la "Eje de Resistencia" regional respaldado por Teherán.

El 'Eje de Resistencia' se refiere a grupos como Hezbolá respaldados por Irán que han estado llevando a cabo ataques contra Israel desde que estalló la guerra entre su aliado Hamás e Israel el 7 de octubre.

"Reafirmamos nuestra absoluta solidaridad y apoyo a los hermanos de Hezbolá y la Resistencia Islámica en Líbano, que participan en la batalla de la Inundación de Al-Aqsa para defender la mezquita de Al-Aqsa, junto a nuestra gente y nuestra resistencia", agregó Hamás.

Yihad Islámica, otro grupo palestino respaldado por Irán, dijo en un comunicado: "Tarde o temprano, las fuerzas de resistencia en Líbano, Palestina y la región harán que el enemigo pague el precio de sus crímenes y pruebe la derrota por lo que han hecho sus manos pecaminosas".

Israel y Hamás han estado luchando desde que hombres armados del grupo terrorista palestino irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y capturando unos 250 rehenes.

Consultado sobre cómo la muerte de Nasrallah afectaría la lucha contra Israel, el alto funcionario de Hamás, Sami Abu Zuhri, dijo a Reuters: "El asesinato de Hassan Nasrallah no quebrantará la voluntad de la resistencia y estamos seguros de que la ocupación perderá la batalla", dijo Abu Zuhri.

Los hutíes de Yemen lamentan la muerte del jefe de Hezbolá, dicen que la resistencia no se romperá

El movimiento hutí en Yemen lamentó el sábado la muerte del jefe de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, su aliado en una alianza respaldada por Irán que se opone a Israel, en un ataque aéreo israelí en Beirut.

"La resistencia no se romperá, y el espíritu yihadista de los hermanos Muyahidines en Líbano y en todos los frentes de apoyo será más fuerte y grande", dijo el grupo en un comunicado.

Hezbolá confirmó la muerte de Nasrallah después de que el ejército israelí dijera que lo había eliminado en un ataque aéreo en Beirut el viernes.

Tanto Hezbolá como los hutíes forman parte del Eje de la Resistencia, una alianza construida a lo largo de los años con el apoyo iraní contra Israel y la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio.

Los hutíes han lanzado repetidos ataques con drones y misiles contra barcos que dicen estar afiliados a Israel, en los cruciales canales de navegación del Mar Rojo, el Estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén desde noviembre para mostrar su apoyo a los palestinos en la guerra de Gaza.

El grupo, que controla el norte de Yemen, también disparó misiles y drones repetidamente contra Israel, algunos de los cuales apuntaron por primera vez a Israel central.