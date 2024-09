Jamenei elogia a Nasrallah: 'Ascendió a los cielos' en emotivos tuits

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se dirigió a X/Twitter el sábado para expresar sus sentimientos sobre el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasralla, el viernes.

En las horas siguientes a la confirmación de la muerte de Nasrallah por parte de las FDI, junto con varios otros altos líderes de Hezbollah, Khamenei tuiteó un total de veinte veces. En algunos, el líder iraní felicitó a Nasrallah por convertirse en mártir y anunció cinco días de duelo nacional en Irán.

"El mundo islámico ha perdido una figura noble, el Frente de Resistencia ha perdido un estandarte prominente y Hezbollah del Líbano ha perdido un líder sin igual. Sin embargo, las bendiciones de las décadas de planificación y yihad de Sayyid Hassan Nasrallah nunca se perderán."

Khameini se refirió a Nasrallah como el "gran Mujahid" y el "estandarte" de la Resistencia Islámica.

(De izquierda a derecha) Ayatolá Ali Jameini, Nasralá, líder de Hezbolá asesinado, y Soleimani, comandante de la Fuerza Quds asesinado. (credit: Canva, KHAMENEI.IR, REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

También llamó al difunto primer ministro de Hezbollah "un virtuoso erudito de la religión y un sabio líder político".

Según Jamenei, Nasrallah "ascendió a los cielos" tras su martirio.

"El querido Sayyid de la Resistencia ha recibido su recompensa por décadas de yihad en el camino de Dios y por soportar dificultades en una lucha sagrada".

Refiriéndose a la alianza de Hezbollah con Hamas en Gaza, y a la causa palestina, Jamenei escribió "durante décadas había planeado, estrategizado y luchado por el pueblo oprimido de Palestina y por sus ciudades y pueblos ocupados".

All the Resistance forces in the region stand with and support #Hezbollah.