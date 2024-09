Sirios en Idlib celebran la muerte de Nasrallah en zonas rebeldes

El asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por parte de Israel el sábado sorprendió a muchos en el Medio Oriente. Incluso en países hostiles a Israel, como Líbano, Siria e Irán, algunos habitantes de Oriente Medio celebraron la caída de la controversial figura.

Videos que circulan en redes sociales muestran multitudes jubilosas de la región de Idlib, al noroeste de Siria. Al enterarse de la muerte de Nasrallah, los celebrantes en los videos salen a las calles, ondeando banderas sirias y repartiendo dulces.

Hezbollah ha sido un aliado clave del régimen de Bashar Assad en Siria desde el inicio de la guerra civil en 2011. El grupo respaldado por Irán ayudó a las fuerzas de Assad a recuperar el control de varias provincias críticas de Siria, incluida Alepo, y lo ayudó a mantener su poder a pesar de la oposición interna.

La presencia de la milicia en Siria fue inicialmente justificada como una misión para proteger los sitios sagrados chiítas y pueblos fronterizos, pero pronto se expandió para abarcar el compromiso militar activo en áreas de mayoría suní, causando muchas víctimas civiles.

Celebración de la muerte de Hasan Nasralá en Siria (credit: Rizik Al-Abi)

"La gente de Idlib está celebrando la muerte de Nasrallah después de todas las cosas malas que les hizo", dijo Mofida Akir, una activista de la revolución siria, a The Media Line. "Yo personalmente lloré mucho de alegría porque un tirano fue asesinado, y esto significa que otros pueden seguir, como Assad. Me regocijé por cada madre y esposa cuyo hijo o esposo fue asesinado por él y su milicia, o aquellos que en general experimentaron desplazamiento y violencia."

"Habríamos estado aún más felices si hubiera sido asesinado por manos de sirios como venganza por nuestra sangre", continuó Akir. "Solo estamos agradecidos de que ya no represente una amenaza para nuestro país."

Idlib es conocido como el último bastión de las fuerzas rebeldes sirias opuestas al gobierno de Assad. La zona también alberga a millones de sirios desplazados, muchos de los cuales huyeron de otras partes del país debido a la violencia del régimen.

Rizik Al-Abi

Rizik Al-Abi, un periodista sirio que reporta desde Idlib, le dijo a The Media Line que la mayoría de los residentes de la región son personas desplazadas internamente. Los residentes de Idlib están sufriendo debido a los ataques del ejército de Assad, la falta de infraestructura adecuada e inestabilidad económica, dijo.

Al-Abi señaló que Hezbollah está teniendo una presencia creciente en Alepo, Homs y Damasco. Expresó el deseo de que Siria sea gobernada por sirios "sin que Irán interfiera más".

"La muerte del líder de uno de sus representantes está disminuyendo su poder seguramente", dijo Al-Abi. "A pesar de que los medios no lo discuten lo suficiente, muchas personas están en contra de Assad y de estas entidades en nuestro país, pero algunos tienen demasiado miedo de las represalias como para salir y mostrarlo".