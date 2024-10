Hezbolá afirma estar listo para cualquier invasión terrestre israelí

Los combatientes de Hezbolá están preparados para enfrentar cualquier invasión terrestre israelí en Líbano, dijo el lunes el líder adjunto del grupo, Naim Qassem, en su primer discurso público desde que los ataques aéreos israelíes mataron a su veterano jefe Hassan Nasrallah la semana pasada.

Israel no logrará sus objetivos, dijo.

"Afrontaremos cualquier posibilidad y estamos listos si los israelíes deciden entrar por tierra y las fuerzas de la resistencia están listas para un ataque terrestre", dijo en un discurso desde un lugar no revelado.

Habló mientras continuaban los ataques aéreos israelíes contra objetivos en Beirut y otras partes del Líbano, extendiendo una ola de ataques de dos semanas que ha eliminado a varios comandantes de Hezbolá pero también ha matado a unos 1.000 libaneses y ha obligado a un millón a huir de sus hogares, según el gobierno libanés.

El asesinato de Nasrallah, junto con la serie de golpes a los dispositivos de comunicación de la organización y el asesinato de otros altos mandos, constituye el mayor golpe a la organización desde que Irán la creó en 1982 para luchar contra Israel.

Imagen de un supuesto ataque israelí en Kola, Beirut, 30 de septiembre de 2024. (credit: SCREENSHOT/X)

La había convertido en la fuerza militar y política más poderosa del Líbano, con amplia influencia en todo Oriente Medio.

Ahora Hezbolá se enfrenta al reto de sustituir a un líder carismático y destacado que fue un héroe para millones de seguidores porque se enfrentó a Israel a pesar de que Occidente lo tildaba de cerebro terrorista.

"Elegiremos a un secretario general para el partido lo antes posible... y cubriremos la dirección y los puestos de forma permanente", dijo Qassem.

Qassem dijo que los combatientes de Hezbolá habían seguido disparando cohetes a una profundidad de hasta 150 kilómetros (93 millas) en territorio israelí y estaban preparados para hacer frente a cualquier posible incursión terrestre israelí. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Lo que estamos haciendo es el mínimo indispensable... Sabemos que la batalla puede ser larga", dijo. "Ganaremos como ganamos en la liberación de 2006 frente al enemigo israelí", añadió, en referencia al último gran conflicto entre los dos enemigos.

Israel, que también ha asesinado a líderes del grupo militante palestino Hamás en la guerra de Gaza, dice que hará todo lo posible para que sus ciudadanos regresen sanos y salvos a las comunidades evacuadas en su frontera norte.

No ha descartado una invasión terrestre y sus tropas se han estado entrenando para una.

"La eliminación de Nasrallah es un paso importante, pero no es el último. Para asegurar el regreso de las comunidades del norte de Israel, emplearemos todas nuestras capacidades, y esto los incluye a ustedes", dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, a las tropas desplegadas en la frontera norte del país.

Otros militantes atacados

Horas antes de que Qassem de Hezbolá hablara, Hamás dijo que un ataque aéreo israelí mató a su líder en Líbano, Fateh Sherif Abu el-Amin, junto con su esposa, hijo e hija en la ciudad sureña de Tiro el lunes.

Otra facción, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, dijo que tres de sus líderes murieron en un ataque en el distrito Kola de Beirut, el primer ataque de este tipo dentro de los límites de la ciudad.

La ola de ataques israelíes contra objetivos militantes en el Líbano es parte de un conflicto que también se extiende desde los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania ocupada, hasta Yemen, Irak y dentro del propio Israel. La escalada ha generado temores de que Estados Unidos e Irán se vean arrastrados al conflicto.

Múltiples frentes

Las últimas acciones indicaron que Israel no tiene intención de frenar su ofensiva incluso después de eliminar a Nasrallah, que era el aliado más poderoso de Irán en su "Eje de Resistencia" contra la influencia israelí y estadounidense en la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, dijo que Teherán no dejaría que ninguno de los "actos criminales" de Israel quedara sin respuesta. Se refería al asesinato de Nasrallah y de un comandante adjunto de la Guardia iraní, el general de brigada Abbas Nilforoushan, que murió en los mismos ataques el viernes.

Rusia dijo que la muerte de Nasrallah había provocado una grave desestabilización en la región en general.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Gran Bretaña pidió un alto el fuego, aunque añadió que su apoyo al derecho de Israel a la legítima defensa era "férreo".

Estados Unidos, un aliado cercano, ha mostrado un apoyo inquebrantable a Israel a pesar de las preocupaciones por las numerosas bajas civiles.

Aunque los estados árabes han condenado las acciones de Israel, ninguno ha tomado medidas concretas para presionarlo para que controle sus aviones de guerra, lo que ha enfadado a los residentes de Beirut como Abou Imad.

"Están viendo cómo ellos (Israel) se apoderan de todos los países árabes y nos arrebatan a todos. Esta indiferencia es vergonzosa para el pueblo libanés y palestino", dijo.