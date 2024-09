Israel podría iniciar una operación terrestre en el Líbano en las próximas horas

Israel ha notificado a los EE. UU. que tiene la intención de lanzar una operación terrestre limitada en Líbano que podría comenzar en cuestión de horas, confirmó un funcionario estadounidense a CBS el lunes.

Otras fuentes de noticias han informado de que podría producirse una incursión israelí en los próximos días, tras varios ataques israelíes contra funcionarios clave de Hezbolá e infraestructura, en concreto su ex secretario general Hassan Nasrallah, que murió en un ataque aéreo israelí en el suburbio de Dahiyeh en Beirut.

Una filtración pública al Wall Street Journal sobre pequeñas incursiones israelíes dirigidas por fuerzas especiales en el sur del Líbano para preparar la zona para un ataque mayor, incluido el inicio de la solución de problemas de emboscadas en túneles, también podría estar preparando al público israelí y al mundo para la realidad de una invasión terrestre más completa.

No está claro cómo se desarrollará la operación, parece

Fuentes dijeron a The Post que todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre la forma y el tamaño de la invasión terrestre, aunque inicialmente se espera que se limite al sur del Líbano.

IDF conducts exercises in Israel's North to preapre for escalations, publicado el 18 de septiembre de 2024 (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT)

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo el lunes que la siguiente fase de la guerra con Hezbolá a lo largo de la frontera del Líbano está programada para comenzar en breve y que esta fase busca lograr el objetivo de la guerra de devolver a los residentes del norte a sus hogares.

