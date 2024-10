Periodista libanesa llora en vivo tras enterarse de la muerte de Nasrallah

La periodista y académica libanesa Marwa Osman, conocida partidaria de Hezbollah, lloró tras enterarse de la muerte del líder del grupo terrorista Hassan Nasrallah durante una entrevista en vivo con el canal de propiedad rusa RT la semana pasada.

El presentador que conducía la entrevista le preguntó si a Osman le gustaría responder, pero Osman estaba demasiado abrumada emocionalmente para hablar y apagó la transmisión en vivo.

