Ejército libanés toma medidas en relación con la invasión, dice el IDF

El IDF y el ejército libanés comenzaron a moverse alrededor de las 9:00 p.m. con respecto a la inminente invasión israelí de Líbano.

A las 8:39 p.m., el IDF tomó medidas concretas adicionales de último minuto que conducen hacia una invasión, declarando zonas militares cerradas en Metula, Misgav Am y Kfar Giladi.

Poco después, el ejército libanés comenzó a retirarse de varias posiciones en el sur de Líbano.

Informes no confirmados indicaron que el IDF abrió un masivo fuego de tanques en ciertas posiciones en el sur de Líbano.

Sitios de noticias afiliados a Hezbolá afirmaron que Israel había estado bombardeando continuamente durante más de dos horas el lunes por la noche, apuntando a Wazzani, Kfar Shouba y Khiyam. Posteriormente, Hezbolá publicó en su canal de Telegram que los aviones de combate israelíes habían comenzado a atacar Wadi Barghaz, las afueras de Kokba, Rashaya al-Fakhar, Kfar Kila, Khiyam, Nahr Blat y el río Litani entre Zawtar y Deir Siryan.

Al Manar afirmó que el ejército libanés había evacuado puntos de observación a lo largo de la frontera con Israel, y Reuters informó que el ejército libanés se había retirado 5 km de la frontera.

El lunes por la noche, fuentes dijeron al Jerusalem Post que la invasión de Líbano podría comenzar en el momento en que el gabinete de seguridad lo aprobara.

El gabinete, que comenzó a reunirse sobre el tema a las 7:30 p. m., tuvo varias opciones para elegir el tipo de invasión, aunque se espera que el enfoque inicial siga siendo el sur de Líbano.

Un enfoque clave de la invasión será eliminar la infraestructura que las fuerzas especiales Radwan de Hezbolá podrían haber intentado usar para invadir Israel y amenazar a las ciudades fronterizas del norte.

Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y una ola de funcionarios estadounidenses han estado advirtiendo de una inminente invasión israelí del sur de Líbano que comenzaría más tarde el lunes.

El reloj hacia una invasión terrestre de las FDI en el sur de Líbano empezó a avanzar mucho más rápido de lo esperado incluso un día o dos antes, a medida que crecía el indicio de debilidad de Hezbolá en los últimos días.

Fuentes militares de alto rango se han mostrado extremadamente sorprendidas por lo ineficaz que ha sido Hezbolá al responder al ataque militar en su contra durante las últimas dos semanas y en particular desde la muerte del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el pasado viernes.

También señalaron, incluso hasta la noche del domingo, que la capacidad de Hezbolá para retaliar en el frente interno israelí ha sido significativamente dañada, reduciéndola mucho más de lo esperado.

A pesar de que cuando Israel comenzó a bombardear a Hezbolá hace aproximadamente dos semanas, creía que podría lograr cierto elemento sorpresa y debilitar en cierta medida al grupo terrorista libanés en términos de represalias, las restricciones impuestas por el Comando del Frente Interno en todo el norte, incluida Haifa, generaron preocupación y sugirieron que el IDF esperaba que Haifa pudiera recibir un fuerte golpe.

Sin embargo, nadie en Haifa ha muerto a manos de Hezbolá y la ciudad ha sido apenas afectada. Asimismo, gran parte de las áreas del sur del norte que se esperaba fueran gravemente afectadas por los cohetes de largo alcance de Hezbolá, han sentido un impacto mínimo en comparación con las sombrías previsiones.

De hecho, no ha muerto ni un solo israelí a manos de Hezbolá desde que mataron a Nasrallah hace tres días.

Ciudades como Safed, Acre, Nahariya, Kiryat Shmona y pueblos más al norte que han estado bajo fuego de cohetes de corto alcance durante períodos prolongados siguen estándolo, pero ese nivel de amenaza está lejos de ser la amenaza estratégica que la IDF esperaba que representara Hezbolá, potencialmente matando a miles de israelíes y devastando Tel Aviv e infraestructuras críticas.

Declaración de Yoav Gallant

Las declaraciones del Ministro de Defensa Yoav Gallant al Cuerpo de Tanques y otras declaraciones a líderes de pueblos del norte el lunes, expresando que esperaba utilizar fuerzas terrestres pronto contra Hezbolá, no fueron simplemente una declaración vacía, sino una declaración real de intenciones, según entiende el Jerusalem Post.

El hecho de que altos funcionarios clave de la IDF confirmaran el lunes que una mayoría significativa de las capacidades de Hezbolá han sido dañadas, mientras que el viernes muchos altos funcionarios de la IDF advirtieron que tales declaraciones eran arrogantes, parece indicar cómo el vacío de respuesta de Hezbolá durante varios días ha cambiado la percepción de la defensa sobre lo profundamente que está sufriendo Hezbolá.

Tampoco hubo una declaración real por parte de Hezbolá sobre la guerra desde el viernes hasta el lunes, e incluso el lunes no está claro quién reemplazará a Nasrallah o cuándo se hará tal anuncio. En otras palabras, no está claro quién está dirigiendo actualmente a Hezbolá y quién y si un líder central lo dirigirá si una invasión de las FDI comienza relativamente pronto.

Funcionarios de las FDI han estado cancelando las entrevistas planeadas para reuniones de emergencia, lo que señala que se están convocando a "todas las manos" para la invasión, justo cuando las imágenes de más y más fuerzas moviéndose hacia el norte se han estado transmitiendo en las redes sociales.

Una filtración pública al Wall Street Journal a principios del lunes sobre pequeñas incursiones israelíes de fuerzas especiales en el sur del Líbano para preparar la zona para un ataque más grande, incluyendo el comenzar a lidiar con problemas de emboscadas en túneles, también podría estar preparando al público israelí y al mundo para la realidad de una invasión terrestre más completa.

Esto es especialmente cierto porque la idea de que las fuerzas israelíes hagan pequeñas incursiones en Líbano no es realmente nueva y ha sido un secreto bien guardado durante meses, con solo los medios extranjeros pudiendo informar al respecto.

Fuentes han informado al Post que la decisión aún no es definitiva sobre la forma y tamaño de la invasión terrestre, aunque inicialmente se espera que se limite a partes del sur del Líbano.

Israel es sensible a las preocupaciones de EE. UU. y Occidente de no ser vistos como ocupantes en Líbano y de enmarcar la invasión solo en términos de restaurar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obligaba a Hezbolá a permanecer al norte del río Litani.

Además, un repentino éxito de Hezbolá contra Israel, o disposición a negociar, o una repentina presión aumentada de EE. UU. para no invadir también podrían retrasar la invasión, pero en el momento de la publicación, todo el impulso se dirige hacia una invasión terrestre y antes de lo esperado incluso un día o dos antes.

Las críticas de Biden a la invasión el lunes parecen haber sido vistas por Israel casi como un trámite, dado que no hubo amenaza ni hubo presentación de una solución diplomática inminente que Hezbolá aceptara.

El lunes temprano, las FDI también destruyeron un almacén de lanzadores de misiles tierra-aire que Hezbolá había colocado a solo 1,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Beirut en Líbano, informó el ejército el lunes.

En su comunicado, las FDI dijeron que la ubicación de estos misiles representaba una amenaza para el espacio aéreo internacional de aviones de pasajeros y podrían impactar cualquier aeronave que entre al espacio aéreo libanés.

Además, las FDI destruyeron una amplia gama de misiles de largo y mediano alcance, así como cohetes, que podrían amenazar Haifa, Israel central y el Corredor de Tel Aviv.

Además, las FDI eliminaron al terrorista de Hezbolá Eid Hassan, comandante del grupo de cohetes de mediano alcance de Hezbolá, dijo el ejército el lunes.

Hassan había servido como comandante de Hezbolá en la unidad de cohetes de superficie a superficie.

Su asesinato se suma a los asesinatos selectivos de varios otros comandantes de alto rango de cohetes y drones de Hezbolá el lunes y en los últimos días.