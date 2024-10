El Mossad se infiltró en la inteligencia iraní, revela ex presidente de Irán

El ex presidente iraní Mahmoud Ahmedinejad alegó que el Mossad se había infiltrado extensamente en los servicios de inteligencia iraníes en una entrevista del lunes con CNN en Turquía.

Breaking: Iran's former president Mahmoud Ahmadinejad:“Iran's Secret Service had established a unit to target Mossad agents within Iran. However, the head of this unit turned out to be a Mossad operative himself, along with 20 other agents.” pic.twitter.com/tK3XR38Zk6