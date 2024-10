Netanyahu lanza mensaje a iraníes y crea la tendencia #TnxBBfromIran

El hashtag #TnxBBfromIran se convirtió en tendencia en X/Twitter después de los comentarios del primer ministro Benjamin Netanyahu el lunes, en los que, dirigiéndose al pueblo de Irán, describió cómo podría verse un futuro compartido para ambos países si el régimen de la República Islámica colapsara.

El hashtag "TnxBBfromIran" (Gracias, Bibi, desde Irán) apareció en respuesta al video publicado por la cuenta del primer ministro con la leyenda, "El pueblo de Irán debería saber - Israel está con ustedes".

Un usuario de redes sociales publicó una imagen que supuestamente era de un grafiti en Teherán, que decía, "Khamenei es el próximo #TnxBBfromIran".

Un usuario adicional publicó el hashtag junto con la cita, Netanyahu "será recordado como uno de los mayores defensores del pueblo iraní".

Otro post mostraba fragmentos de metraje que afirmaban mostrar la vida en Irán antes de la Revolución, acompañado por el hashtag.

El lunes, Netanyahu declaró: "Cuando Irán finalmente sea libre, y ese momento llegará mucho más pronto de lo que la gente piensa, todo será diferente", dijo.

'Irán prosperará'

Netanyahu señaló que Irán "prosperará como nunca antes", "Cuando llegue ese día", y "la red de terror que el régimen construyó en cinco continentes estará quebrada, desmantelada".

"Con cada momento que pasa, el régimen te está acercando, noble pueblo persa, al abismo", afirmó Netanyahu, añadiendo: "La gran mayoría de los iraníes saben que a su régimen no le importan en lo más mínimo". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Desde Qom hasta Esfahán, desde Shiraz hasta Tabriz, hay decenas de millones de personas buenas y decentes con miles de años de historia a sus espaldas y un futuro brillante por delante", dijo.

Posteriormente, afirmó: "Nuestros dos pueblos antiguos, el pueblo judío y el pueblo persa, finalmente estarán en paz".

Tovah Lazaroff contribuyó a este informe.