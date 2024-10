El desmantelamiento de la República Islámica - análisis

El desmantelamiento sistemático, astuto y espectacular de Hezbolá - la organización terrorista mejor equipada, mejor entrenada y más amenazante frente a Israel en las últimas décadas - sirvió en la semana pasada como una prueba muy necesaria y refrescante de la creatividad, audacia y pensamiento innovador de Israel.

El ex líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, tomó una decisión el 8 de octubre de 2023, que él y sus amos en Teherán vieron como una elección estratégica de primer nivel. Optó por no unirse a la masacre y lanzar golpes contundentes a los centros de las ciudades israelíes, sino por una guerra interminable de desgaste contra el estado judío para forzarlo a detener la guerra de represalia en Gaza. Si tan solo hubiera sabido que al vincular su destino al de Sinwar, esencialmente llevó a la destrucción casi total de las capacidades y liderazgo de su organización, y a su propio fin. Solo se puede especular si habría elegido de manera diferente.

El desmantelamiento de Hezbolá se está llevando a cabo de manera ejemplar. La misteriosa explosión de dispositivos de comunicación afectó al nivel de mando medio y su capacidad para comunicarse de manera segura y transmitir órdenes de manera ordenada. Luego, cientos de ataques sostenidos durante muchos días, en ubicaciones que sorprendieron incluso a Hezbolá, llevaron a la desactivación de facto de la joya de la corona de Nasrallah: el avanzado arsenal de misiles de precisión y drones.

Finalmente, la eliminación del liderazgo de la milicia, tanto militar como organizativo, llevó al proxy iraní a desintegrarse, y los miembros de la organización en Líbano, que se habían acostumbrado a controlar las calles de la Tierra de los Cedros por la fuerza y comportarse como matones de barrio desde el sangriento golpe de mayo de 2008 en Beirut, retrocedieron décadas en el pasado, todo ello con los vítores virales de las comunidades cristianas, drusas y sunitas oprimidas, tanto en Líbano como en Siria. Personas celebrando la muerte de Hasan Nasralá en Siria. (credit: Rizik Al-Abi)

Es increíble pensar cuántos cientos de millones de dólares invirtió el régimen de los mulás en Teherán en la monstruosa organización de Nasrallah en lugar de proporcionar para sus propios ciudadanos. Esto fue señalado correctamente por el Primer Ministro Netanyahu el lunes; todo se fue por el desagüe en solo 10 días.

Un largo tiempo en gestación

Ha habido rumores reportados de que los miembros de Hezbolá estaban cerca de descubrir el problema del localizador, y que esto es lo que desencadenó la activación de esas armas ocultas. No está claro qué tan verdaderos son estos rumores, pero lo que está claro es que Israel había estado preparándose para esta batalla durante mucho tiempo de antemano, recopilando inteligencia, penetrando profundamente en la organización, posiblemente bajo el pretexto de la guerra en Siria según se informa, y demostrando una visión creativa.

Durante muchos años, a los israelíes se les ha advertido sobre la grave amenaza que representa el arsenal de misiles de Hezbolá, y con razón. Las capacidades que desarrolló sin duda permitían escenarios de pesadilla potenciales de caídas incesantes de miles de misiles y drones al día en centros urbanos e infraestructura vital, lo que claramente llevaría a un peligro existencial para Israel, ciertamente si hubiera ocurrido en esa maldita mañana del 7 de octubre.

Y es reconfortante saber que Israel se había preparado para esta amenaza y la tomó en serio, haciendo lo que el pueblo judío ha estado haciendo durante miles de años: pensar fuera de la caja para asegurar la perseverancia judía. La situación dada era una amenaza de 150,000 misiles, un escándalo que debe discutirse en otro momento, y es imposible esperar que un ejército destruya 150,000 misiles sin enfrentar daños graves.

Entonces, ¿cómo se puede "burlar" todavía la amenaza? La espectacular respuesta israelí se dio en forma de años y años de planificación, deshabilitando a aquellos que dispararían los misiles, deshabilitando la cadena de mando que transmite esas órdenes y solo entonces ocupándose de los misiles y el liderazgo.

Este es un pensamiento creativo excepcional que demuestra que la fortaleza del pueblo en Israel aún prevalece, especialmente cuando se establece un objetivo medible y realista. Tal es el objetivo de devolver a decenas de miles de residentes del norte a sus hogares.

Un pacto futuro, una lucha compartida

De hecho, la guerra de 10 días para destruir la infraestructura organizativa de Hezbolá fue espectacular. Sin embargo, otra pregunta queda: ¿cómo puede Israel asegurarse de que esta no sea solo una solución temporal para la amenaza mucho mayor que representa el patrocinador de Hezbolá, la República Islámica?

Este escritor ciertamente no está al tanto de las directivas de Israel detrás de puertas cerradas. Pero a partir de la realidad de los últimos años, parece que Israel puede haberse fijado un objetivo humilde de golpear los brazos del pulpo iraní y ocasionalmente interrumpir sus planes. Sin embargo, para garantizar un Oriente Medio estable y próspero, Israel debe -a través de todos sus organismos de seguridad y políticos por igual- establecerse un objetivo más ambicioso: la desaparición del régimen iraní, punto.

Muchos activistas entrevistados por el escritor de The Jerusalem Post en el último año provenientes de diferentes partes del Mundo Árabe, señalaron a la República Islámica como un actor que vive, prospera y se beneficia de un estado de desestabilización en la región. Estos entrevistados eran sunitas, drusos, cristianos, kurdos, árabes, procedentes de Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Siria, Líbano, Yemen y más; y todos resaltaron el papel destructivo y disruptivo de la República Islámica en cada país en el que extendió su influencia.

Aprendiendo de los fracasos pasados

La República Islámica actúa con gran sabiduría en su malévola búsqueda por destruir a Israel. Ha aprendido de los errores de los países árabes en las últimas siete décadas y comprendido que en guerras de estado contra estado, tanque contra tanque, avión contra avión, y soldado contra soldado - Israel logró derrotar a sus enemigos, manteniendo aún su legitimidad internacional. Por esta razón, Irán decidió actuar de manera diferente: producir, armar e inyectar grandes sumas en organizaciones proxy dentro de estados fallidos que rodean a Israel, que serían leales a Irán y a su ideología violenta de "exportar la revolución", creando así confusión y complicaciones para Israel a nivel internacional y legal, mientras sacrificaba las vidas de millones en Medio Oriente para llevar a cabo sus planes maliciosos.

Y si es así, lo que Israel necesita hacer ahora es continuar con el pensamiento creativo que ha demostrado hasta ahora, y darle la vuelta a la situación con respecto a Irán. Con su “genio” geopolítico, Irán también ha creado enemigos amargos en cada país al que ha llegado y donde ha sembrado destrucción. En Yemen, hay fuerzas separatistas del Sur de Arabia luchando ferozmente contra sus opresores houthis. En Siria y Líbano, grandes poblaciones de drusos, cristianos maronitas y suníes, que vivieron bajo una persecución real hasta el punto del asesinato y la matanza por parte de las milicias de Irán. En Iraq, la minoría kurda fue obligada a ver cómo su tierra natal desaparecía y se convertía en poco más que un fondo estratégico para el gobierno clerical chiíta.

Incluso en Irán mismo, muchas minorías viven bajo represión – árabes en el sur, azeríes y kurdos en el norte, bahá'ís, e iraníes corrientes en todo el país, que no respaldan al régimen opresivo y asesino que secuestró a Irán y su larga herencia. Su régimen solo puede enorgullecerse de las altas tasas de pena de muerte, las sentencias de prisión, el asesinato de manifestantes y mujeres vestidas de manera "indecente", y el desvío de dinero hacia organizaciones terroristas.

Así, el desafío de Israel en la próxima etapa es crear una imagen especular de esa sangrienta guerra por procuración. Dondequiera que Irán haya enviado sus armas, ahí es donde Israel necesita forjar alianzas y contribuir al corte de los brazos del régimen. Siguiendo las políticas de la "Alianza Periférica" de Ben-Gurión y la "Alianza de las Minorías" de Begin, Israel debe forjar ahora la "Alianza Indígena" entre el pueblo judío y otros pueblos indígenas y comunidades religiosas en Medio Oriente que sufren bajo la opresión de Jamenei y sus emisarios en toda la región: drusos, árabes, kurdos, suníes, denominaciones cristianas, chiítas anti-régimen, y luchar juntos contra la República Islámica.

Esta alianza debe ser estratégica e inteligente, aprendiendo de errores pasados, por ejemplo, en la Primera Guerra del Líbano. Puede ser abierta y pública o secreta y oculta, pero debe ser promovida como parte de una visión amplia para un Medio Oriente próspero, y no como parte de un parche o remiendo sobre remiendos al estilo israelí bien conocido.

Esperemos que, al igual que Israel se destacó en los últimos días al encontrar una respuesta creativa a sus amenazas, también se destaque al aprovechar sus oportunidades y construir amistades de manera creativa.