Las FDI preparan un importante ataque de represalia a la ola de misiles de Irán

La IDF comentó el sábado sobre la represalia contra Irán por lanzar misiles balísticos hacia Israel, aclarando que actualmente hay combates en curso en siete frentes diferentes. Junto con la continua lucha en Gaza y Cisjordania, soldados y fuerzas israelíes están llevando a cabo operaciones en Líbano, Irán y sus aliados en Yemen, Siria e Irak.

La lucha con Irán se ve como un conflicto directo, y se espera que los iraníes estén ocupados con sus propios asuntos en lugar de solo con sus aliados en Líbano, Siria, Gaza, Yemen e Irak.

La IDF planea responder de manera significativa pero no ha detallado la naturaleza de esa respuesta. La IDF señaló que los iraníes lanzaron 201 misiles desde Irán a Israel, algunos de los cuales impactaron objetivos.

En consecuencia, hay una amplia recomendación dentro de las FDI para responder al ataque iraní minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades.

Las FDI han amenazado con atacar en Siria contra armas que provienen de Irán y están destinadas para Hezbollah. El ejército ha enfatizado su determinación para frustrar el contrabando de armas.

Informes indican que en Yemen, un puerto utilizado por los hutíes para recibir suministros de petróleo del mar fue atacado, junto con dos estaciones de energía y más daños al propio puerto, preparándose para futuros enfrentamientos.

En desarrollos relacionados, las FDI afirman que sus sistemas de defensa han demostrado ser efectivos durante los ataques con misiles de esta semana.

Operaciones en desarrollo en Líbano

Las FDI están llevando a cabo redadas dirigidas para desmantelar la infraestructura establecida por Hezbollah, incluida la identificación y eliminación de operativos de Hezbollah para garantizar el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares.

Se ha localizado una gran cantidad de armamento, centrándose particularmente en los misiles Kornet. Según las estimaciones de las FDI, desde el inicio de la operación han sido eliminados 400 operativos de Hezbollah. Comandantes de diversas brigadas, incluidas las de regiones clave como Har Dov, Marwahin y Markaba, han sido víctimas.

En Beirut, se han infligido daños significativos en centros de comando, almacenes y áreas dentro de la periferia sur dominada por chiítas de Dahieh, la cual ha sido casi completamente evacuada de civiles. Esto incluye daños a los sistemas de comando y control en Beirut y áreas circundantes.

En la división de operaciones de las FDI, se están tomando decisiones sobre lo que llegará o no a Líbano. Los cruces militares y civiles para transferir armas de Siria a Líbano han sido atacados, con vigilancia continua de drones sobre estos cruces las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el último día, se han observado aviones iraníes volando sin entrar en el espacio aéreo libanés.

¿Qué está sucediendo en Gaza, en el corredor de Filadelfia?

La mayoría de los túneles a lo largo del corredor de Filadelfia han sido descubiertos y destruidos. La lucha continúa en Rafah y a lo largo del corredor de Filadelfia.

En cuanto a Líbano, las FDI han dejado en claro que no tienen la intención de ver a Hezbollah en la frontera libanesa tras el conflicto.

Desde la perspectiva de las FDI, existe el potencial de un cambio más amplio en Líbano, pero sigue en curso un extenso proceso de combate orientado a lograr objetivos de guerra. Las evaluaciones actuales indican que las condiciones actuales presentan el potencial de un cambio en el panorama de seguridad, no solo en el sur de Líbano, sino en todo el país.

Cisjordania

Ha habido importantes esfuerzos contra el terrorismo en Cisjordania, incluido uno en Tulkarm que involucró el uso de aviones de combate de la IAF. Se ha frustrado un importante plan para llevar a cabo ataques a gran escala, y el área ha sido reforzada con batallones de reserva.

En el Comando del Sur, se están realizando preparativos para expandir las operaciones. Hay una acumulación para esfuerzos ofensivos que avanzan, y que están progresando significativamente.

Colaboraciones Internacionales

Las FDI anticipan la cooperación de sus aliados, incluidos los Estados Unidos y otros interesados en defenderse contra la agresión iraní.

Las FDI señalan que el mundo occidental entiende que Israel está decidido a eliminar las amenazas en Líbano y Gaza, y que los ataques iraníes no pueden ser tolerados.