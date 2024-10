Khamenei dice que Irán no retrasará ni se apresurará a enfrentarse a Israel

El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el viernes que Irán no se detiene en sus esfuerzos contra Israel y Occidente en su primera aparición pública desde el ataque de Irán a Israel.

"La resistencia en la región no retrocederá incluso con el asesinato de sus líderes", dijo Khamenei mientras dirigía las oraciones del viernes en Teherán.

Khamenei dijo que el ataque con misiles del 1 de octubre de Irán fue el castigo mínimo por los "crímenes" de Israel. Además, agregó que "cualquier ataque lanzado por cualquier grupo contra Israel es un servicio para la región y para toda la humanidad".

Khamenei, mientras sostenía el cañón de un rifle, le dijo a la multitud masiva que Irán no "procrastinará ni actuará precipitadamente para cumplir con su deber" de enfrentar a Israel, añadiendo que el ataque con misiles a Israel fue "legal y legítimo".

Irán lanzó una lluvia de misiles contra Israel el martes en lo que dijo era una represalia por los ataques israelíes que mataron al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Beirut el viernes pasado y el asesinato del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán en julio. Irán culpa a Israel por la muerte de Haniyeh. Funcionarios israelíes no han afirmado responsabilidad.

Un sistema antimisiles dispara misiles de interceptación cuando se disparan misiles desde Irán, visto en Cisjordania el 1 de octubre de 2024 (credit: WISAM HASHLAMOUN/FLASH90)

Retribución por el ataque

El ataque generó preguntas en Israel sobre la retribución. El primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes han prometido una consecuencia severa para las acciones de Teherán.

"Nos atenemos a la regla que hemos determinado: Quien nos ataque - nosotros los atacamos", dijo en un comunicado.

El ex primer ministro Ehud Barak dijo que si Israel ataca, probablemente apuntaría a la industria petrolera iraní. Esto sucedió después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, sugiriera el jueves que la respuesta de Israel al aluvión de misiles de Irán, que repelió con sus defensas extensas, podría incluir un ataque a las instalaciones petroleras de Irán.

Sus comentarios contribuyeron a un aumento en los precios del petróleo a nivel global, ya que los comerciantes consideran posibles interrupciones en el suministro.

Además, la agencia de noticias semioficial iraní SNN citó al comandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, Ali Fadavi, diciendo el viernes que si Israel ataca, Teherán apuntará a las instalaciones de energía y gas israelíes.

"Si los ocupantes cometen ese error, apuntaremos a todas sus fuentes de energía, instalaciones y todas las refinerías y campos de gas", dijo Fadavi.

Los grupos afiliados a Irán en su "Eje de Resistencia" -Hezbollah, los hutíes de Yemen y grupos armados en Irak- han llevado a cabo ataques en la región en apoyo a los palestinos en la guerra de Gaza. Jamenei dijo que Afganistán debería unirse a la "defensa".