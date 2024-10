Alto cargo del FBI: Irán controla a Hamás, Hezbolá y los Hutíes

"Irán es el maestro de marionetas" de Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen, dijo el Director Ejecutivo Asistente del FBI de la Rama de Seguridad Nacional, Robert Wells, el lunes.

Hablando en la conferencia sobre terrorismo mundial del Instituto Internacional Reichman de Contraterrorismo, Wells dijo: "Ningún país puede combatir la amenaza terrorista solo. Es tan persistente y compleja como siempre. La brutalidad del 7 de octubre no puede ser exagerada, y los ataques cambiaron la trayectoria de la amenaza terrorista."

"Estados Unidos comparte esta pérdida, con sus ciudadanos también entre los asesinados y secuestrados. Son ataques como estos los que nos recuerdan la importancia de mantener nuestra sólida asociación ... Las organizaciones terroristas en la región entienden que su éxito depende del apoyo del régimen iraní. Juntos, podemos enfrentar los desafíos que tenemos por delante", dijo Wells.

Además, señaló que en esta nueva era de amenazas, Irán ha planeado ataques contra altos funcionarios estadounidenses en suelo estadounidense.

Wells, quien lidera a miles de agentes, analistas y personal profesional que combaten las amenazas de seguridad nacional más complejas de Estados Unidos a diario, afirmó: "la actual amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es la más alta de todos los tiempos. Esta evaluación es compartida en todo el mundo", por otros países que sienten un aumento de las amenazas.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habla durante las oraciones del viernes y una ceremonia de conmemoración del difunto líder de Hezbolá de Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, en Teherán, Irán, 4 de octubre de 2024. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Advirtió sobre no solo las amenazas de organizaciones terroristas estándar, sino también sobre el aumento de "extremistas violentos raciales, anti-gobierno y anti-autoridad".

Interferencia internacional de China y Rusia

Seguidamente, el funcionario del FBI advirtió sobre "los intentos cada vez más descarados de China y Rusia de perturbar el proceso democrático".

Con todas estas amenazas simultáneas, Wells dijo que "encuentra fuerza en la resistencia de las familias [estadounidenses-israelíes]". recientemente visitó y que sobrevivieron a los ataques del 7 de octubre o cuyos miembros de la familia fueron asesinados o tomados como rehenes.