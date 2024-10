¿Por qué Irán tiene un líder supremo? - explicación

La República Islámica de Irán es un país donde la autoridad está centralizada en una única autoridad por encima de todo: el líder supremo.

Ciertamente, Irán tiene un parlamento y un presidente, que sirven como las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno. Pero todo eso sigue estando bajo los auspicios y la autoridad del cargo del líder supremo.

Esta posición tiene la última palabra en todos los asuntos relacionados con Irán. En la historia de Irán, solo ha habido dos líderes supremos: Ruhollah Khomeini y el actual líder supremo, Ali Khamenei.

Pero, ¿cuál es la base del cargo de líder supremo? ¿Otros países además de Irán tienen uno?

Aquí está lo que necesitas saber. Varias personas pasan ante un mural del difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en Teherán (credit: NAZANIN TABATABAEE/WANA VIA REUTERS)

¿Qué es un líder supremo y otros países los tienen?

Para ponerlo de forma sencilla, un líder supremo es una forma de jefe de Estado, una función compartida con un monarca o un presidente.

El título implica un nivel de autoritarismo o régimen totalitario sobre el país que un líder supremo controla, junto con un culto de personalidad asociado que lo rodea a los ojos del público en general.

Si bien Irán es probablemente el país más conocido que tiene actualmente un líder supremo, existen otros con títulos similares.

Estos incluyen a Kim Jong Un, el líder supremo de Corea del Norte, y Hibatullah Akhundzada, el líder supremo de Afganistán.

¿Por qué Irán tiene un líder supremo?

La constitución de Irán inculca la idea de un líder supremo, que deriva del concepto de Wilayat al-Faqih, o la Guardia del Jurista Islámico. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Este concepto forma parte del islam chiíta duodecimano, la rama más grande del islam chiíta. En teoría, sostiene que los juristas chiítas deberían tener control al menos de parte de la vida social y religiosa. Esto está vinculado a la creencia general del chiísmo duodecimano de un "Imán infalible", que reaparecerá en el mundo en algún momento antes del fin del mundo. Hasta ese momento, se explica, la Wilayat al-Faqih estaría en esta posición de poder.

Sin embargo, Jomeini, una destacada autoridad religiosa en su propio derecho, era conocido por llevar este concepto aún más lejos. En su entendimiento, la Guardia del Jurista Islámico debería extenderse al control de todo un estado. Él había estado predicando esto durante muchos años antes de la Revolución Islámica. Después de 1979, se convirtió en una faceta de la gobernanza en Irán.

¿Están de acuerdo todos los musulmanes shiítas con la interpretación de Jomeini?

Esta es una pregunta muy debatida tanto dentro de Irán como en el extranjero. Se sabe que este concepto es antiguo y ha sido discutido o implementado en mayor medida en Irán, que siempre ha sido el corazón del Islam chiíta.

Sin embargo, existe desacuerdo, simplemente no está claro qué tan extendido está realmente.

Muchos que no están de acuerdo con Jomeini dicen que la Guardia del Jurista Islámico debería tener un alcance más limitado, especialmente cuestionando que el guardián sea un gobernante absoluto.

Sin embargo, otros también señalan problemas con la ejecución en la práctica de la posición del líder supremo en Irán, afirmando que no ha cumplido con las afirmaciones y objetivos que Jomeini defendía.

¿Qué hace el líder supremo de Irán?

Como posición religiosa y secular establecida por virtud de la interpretación de Khomeini sobre la Wilayat al-Faqih, el líder supremo de Irán tiene control total sobre los asuntos espirituales y seculares de la República Islámica.

En lo que respecta a los asuntos religiosos, el líder supremo iraní tiene pleno poder cuando se trata de emitir dictámenes religiosos, emitir fatwas e incluso suspender algunas obligaciones religiosas como el hajj o el ayuno.

La idea detrás de esto es que el líder supremo también debe actuar en beneficio del islam mismo, razón por la cual tiene la autoridad para suspender obligaciones religiosas.

Khomeini mismo articuló esto en una carta enviada a su sucesor, Ali Khamenei:

"El gobierno o la tutela absoluta que es delegada al mensajero más noble de Allah es la ley divina más importante y tiene prioridad sobre todas las demás ordenanzas de la ley [divina]. Si los poderes del gobierno estuvieran restringidos al marco de las ordenanzas de la ley, entonces la delegación de la autoridad al Profeta sería un fenómeno sin sentido. Tengo que decir que el gobierno es una rama de la Wilayat absoluta del Profeta y una de las normas primarias (de primer orden) del Islam que tiene prioridad sobre todas las ordenanzas de la ley incluso la oración, el ayuno y el Hajj… El Estado Islámico podría evitar la implementación de todo, tanto devocional como no devocional, siempre y cuando parezca ir en contra de los intereses del islam".

Con este fin, el líder supremo también tiene autoridad sobre el Tribunal Especial de Clérigos, que juzga los delitos cometidos por los estudiosos islámicos.

En lo que respecta a asuntos más seculares, el líder supremo actúa como jefe de estado. Esto incluye varios poderes y responsabilidades a su disposición, como los siguientes:

¿Cómo se nombra al líder supremo de Irán?

Aunque un nombramiento después de Jomeini solo ha ocurrido una vez, hay un sistema establecido en caso de que sea necesario elegir a un nuevo líder supremo.

Esto se hace a través de un cuerpo llamado la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, todos los cuales son expertos juristas de la ley islámica, quienes son todos examinados por el Consejo de Guardianes.

En teoría, este cuerpo también tiene la autoridad para supervisar al líder supremo y, si es necesario, incluso destituirlo de su cargo. Sin embargo, esto nunca ha sucedido y no está claro si, en la práctica, la Asamblea de Expertos puede destituir al líder supremo.