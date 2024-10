Amnistía Internacional declara: 'No empezó hace un año' en aniversario del 7 de octubre

Amnistía Internacional del Reino Unido acusó a Israel, el domingo, de intensificar los ataques en Líbano, donde el grupo terrorista respaldado por Irán, Hezbolá, ha lanzado ataques contra Israel desde el 8 de octubre, en un video dirigido al aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre.

El video sostiene que el conflicto no comenzó el 7 de octubre, cuando terroristas de Hamas asesinaron a más de 1200 personas y secuestraron a más de 250, sino que comenzó hace 76 años, con el establecimiento del estado judío.

El video acusó a Israel de promulgar el apartheid, pidió un alto inmediato al fuego en Gaza "y también el fin de 76 años de desplazamiento, discriminación y devastación".

El video concluyó con un llamado al gobierno del Reino Unido para "actuar" y prohibir las ventas de armas a Israel.

Además del video, la sucursal de Israel del grupo emitió una declaración "para conmemorar el aniversario de la atroz masacre del 7 de octubre. No olvidaremos a las muchas víctimas, y por supuesto, a los hombres y mujeres que aún están retenidos como rehenes en Gaza en condiciones duras y peligrosas para la vida. Comunidades enteras estuvieron en peligro de ser eliminadas ese día por un ataque asesino que resultó en el desplazamiento de algunos y en que otras comunidades sufrieron daños graves en su tejido de vida.

Amnistía Internacional Israel

"Nuestro corazón está con aquellos afectados por los eventos, los muchos que resultaron heridos física o mentalmente y que llevan las cicatrices del 7 de octubre, especialmente los niños".

Si bien la sucursal reconoció "la masacre perpetrada por Hamas y sus cómplices", llamó la atención sobre "los devastadores ataques posteriores de Israel sobre Gaza". Después de que Hamas violara el alto el fuego el 7 de octubre, Israel lanzó una campaña militar con el objetivo de guerra de liberar a Gaza del liderazgo de Hamas y de devolver a los rehenes secuestrados por Hamas durante su campaña de terror.

"Los crímenes [de guerra] deben ser investigados, y en la medida en que resulten ser verdaderos, deberían ser reconocidos, y aquellos que dieron las órdenes deberían ser señalados y llevados a juicio", dijo Amnistía Internacional Israel, refiriéndose tanto a funcionarios israelíes como de Hamas. "Esto es lo menos que la humanidad debe a las víctimas y sus seres queridos. Debemos reconocer que apuntar intencionalmente a civiles no puede ser justificado, incluso en el contexto de una lucha contra la opresión y la ocupación, y que está prohibido por el derecho internacional. Una injusticia no justifica otra."

La sucursal reconoció el derecho de Israel a defender sus comunidades del norte, ya que "como otros países, [Israel] tiene el derecho e incluso el deber de permitir que sus residentes vivan en seguridad dentro de sus fronteras.

"Esto se aplica especialmente al tratar con el daño intencional, continuo y grave que Hezbolá inflige a la población civil y al tejido de la vida de comunidades enteras y localidades, y al peligro involucrado en una posible invasión de esas localidades y el ataque a sus residentes."

Sin embargo, el grupo enfatizó que las acciones tomadas por Israel "deben estar restringidas por las normas del Derecho Internacional Humanitario... en primer lugar, absteniéndose de atacar a civiles, y no solo como un mero cumplimiento formal ante la comunidad internacional".

"En un clima saturado de odio, deshumanización y negación de la existencia del otro, el estricto apego a la universalidad en la interpretación y la ausencia de prejuicios es un mandato moral supremo para las víctimas de todos los lados y en aras de la rehabilitación y la construcción de la convivencia y el entendimiento mutuo para todos los habitantes de la región", concluyó la rama.