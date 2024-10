Ayudar a Israel contra Irán provocará una respuesta, Teherán advierte a los estados del Golfo

Teherán advirtió a los estados del Golfo que sería "inaceptable" si permitían que su espacio aéreo fuera utilizado contra Irán y que tal movimiento recibiría una respuesta, dijo un alto funcionario iraní el martes, en medio de preocupaciones sobre posibles represalias israelíes por el ataque con misiles iraníes de la semana pasada.

El funcionario hablaba mientras el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se dirigía a Arabia Saudita y otros estados del Golfo para conversaciones.

Los comentarios también siguieron a discusiones entre Irán y las capitales árabes del Golfo la semana pasada en los márgenes de una conferencia asiática en Qatar, cuando los estados del Golfo buscaron tranquilizar a Irán sobre su neutralidad en cualquier conflicto entre Teherán e Israel.

"Irán dejó claro que cualquier acción de un país del Golfo Pérsico contra Teherán, ya sea a través del uso de su espacio aéreo o bases militares, será considerada por Teherán como una acción tomada por todo el grupo, y Teherán responderá en consecuencia", dijo el alto funcionario iraní a Reuters. Lanzamiento de un misil durante un simulacro anual en la zona costera del golfo de Omán y cerca del estrecho de Ormuz (Irán) (credit: REUTERS)

"El mensaje enfatizó la necesidad de unidad regional contra Israel y la importancia de asegurar la estabilidad. También dejó claro que cualquier ayuda a Israel, como permitir el uso del espacio aéreo de un país regional para acciones contra Irán, es inaceptable", dijo.

El funcionario dijo que Irán no discutió el tema de los productores de petróleo árabes del Golfo que aumentarían la producción si la producción iraní se veía interrumpida durante cualquier escalada.

Un diplomático occidental en el Golfo dijo que durante la reunión Golfo-Irán en Doha el jueves en los márgenes de la conferencia, Irán dejó en claro que Teherán había llamado a la unidad regional ante un ataque israelí y que consideraba la neutralidad de los estados del Golfo como un mínimo indispensable.

El diplomático dijo que Irán había dejado en claro que Teherán estaría atento a cómo respondía cada país del Golfo en caso de un ataque israelí y también a cómo se utilizaban las bases estadounidenses alojadas en sus países.

Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita albergan instalaciones militares o tropas estadounidenses.

Biden tenía programado discutir las tensiones en Oriente Medio con el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y la canciller alemana Olaf Scholz en Berlín más adelante esta semana, pero canceló debido a la próxima tormenta en Florida.

La reunión habría coincidido con la reunión de más alto nivel hasta ahora del grupo Ramstein de donantes de armas para Ucrania que tenía como objetivo destacar el apoyo inquebrantable a Kiev.

"No creo que pueda estar fuera del país en este momento", dijo Biden, añadiendo que esperaba reprogramar el viaje "y todas las conferencias en las que dije que participaría".

Tovah Lazaroff contribuyó a este reporte.