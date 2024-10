Hamas planeaba llevar a cabo un ataque estilo 11 de septiembre en Israel antes del 7 de octubre

Hamas había planeado llevar a cabo un ataque estilo 9/11 en Israel que se suponía que sería mucho más mortal que la masacre del 7 de octubre que tuvo lugar en 2023, según un informe exclusivo del Washington Post supuestamente basado en registros encontrados por funcionarios israelíes.

Según el informe, registros electrónicos y documentos fueron recuperados por funcionarios israelíes de los centros de mando de Hamas y mostraron la planificación avanzada que se llevó a cabo. Varios de los planes hechos por el grupo terrorista parecían ser "mal formados y altamente impracticables", señalaron expertos en terrorismo al Post.

Además, se encontraron también cartas del grupo terrorista a líderes iraníes, las cuales mostraban que Hamas había solicitado su ayuda para iniciar los ataques, según el informe.

Además, el Post informó que se encontró una carta escrita por el jefe de Hamas, Yahya Sinwar, en 2021, dentro de los documentos que apelaban a varios altos funcionarios iraníes, pidiendo apoyo financiero y militar mientras prometían que, con la ayuda de Irán, el grupo terrorista podría destruir a Israel en dos años. Yahya Sinwar, ex líder del movimiento islamista palestino Hamás, en una reunión con miembros de facciones palestinas en la oficina del presidente de Hamás en la ciudad de Gaza, el 13 de abril de 2022 (credit: ATTIA MUHAMMED/FLASH90)

"Le prometemos que no perderemos ni un minuto ni un centavo a menos que nos acerque a lograr este sagrado objetivo", decía una carta de junio de 2021 supuestamente firmada por Sinwar y otros funcionarios de Hamas, según el Post.

Si bien el informe señaló que la autenticidad de los documentos no se podía establecer definitivamente, también afirmó que el contenido parecía ser consistente con las evaluaciones de inteligencia de EE. UU. y sus aliados después del 7 de octubre con respecto a los planes de Hamas y sus relaciones con Irán.

El Post también habló con funcionarios israelíes que no estuvieron involucrados en la recopilación de los comentarios y dijeron que "evaluaron de forma independiente que eran genuinos".

Imágenes satelitales de Israel

Los hallazgos informados de los funcionarios israelíes también "incluyeron más de 17,000 fotografías, desde imágenes satelitales hasta fotos de ciudades y paisajes israelíes tomadas por cámaras de drones o recopiladas de publicaciones en redes sociales", dijo el Post.

Se informó que se encontraron fotos de diagramas de una base aérea israelí e imágenes que mostraban los patrones de vuelo de aviones comerciales que habían utilizado el Aeropuerto Ben Gurion fuera de Tel Aviv.

Se encontró un documento con un plan para destruir tres rascacielos en Tel Aviv: la Torre Moshe Aviv de 70 pisos y el complejo Azrieli Mall, que se encuentran cerca de un gran centro comercial y una estación de tren. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Junto con las imágenes del plan, el texto decía: "Si esta torre es destruida de una u otra manera, se desencadenará una crisis sin precedentes para el enemigo, similar a la crisis de las Torres del World Trade Center en Nueva York". El texto estaba escrito en árabe, según el Post.

Sin embargo, según el informe, el documento señaló que el plan para atacar los rascacielos de Tel Aviv no estaba completamente formado, y Hamas no estaba seguro de cómo llevar a cabo dicho ataque.

Planes adicionales de ataque de Hamas

En planes adicionales encontrados en los documentos, Hamas también supuestamente tenía como objetivo atacar el sistema ferroviario de Israel y ideó formas de transportar terroristas que portaban explosivos.

"La línea ferroviaria está designada para transportar combustible, lo que es un punto débil en caso de una explosión de tren después de moverse dentro de una de las ciudades [una bomba en movimiento]," informó un documento.

Los planes también mostraban una forma particularmente no convencional de ataque que implicaba usar un carro tirado por caballos con tres hombres para llevar a cabo ataques en Israel, señaló el Post.