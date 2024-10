Fuerzas israelíes atacan puesto de la ONU en Líbano; dos heridos, informa la ONU

Las fuerzas israelíes dispararon contra un puesto de observación perteneciente a la fuerza de mantenimiento de la paz de la UNIFIL en su base principal en Naqoura, en el sur de Líbano, el viernes, hiriendo a dos personas, dijo una fuente de la ONU.

Una escalada de conflictos en Oriente Medio es una seria amenaza para la seguridad global, y se debe hacer todo lo posible para evitar una guerra total en Líbano, dijo posteriormente el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Guterres, hablando en una conferencia de prensa al margen de las cumbres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Laos, también condenó los ataques israelíes que hirieron a personal de la ONU. Dijo que los cascos azules deben ser protegidos.

Las fuerzas israelíes también violaron el perímetro de otra posición de la UNIFIL en la que habían disparado el día anterior, dijo la fuente de la ONU a Reuters.

El primer ministro de España, Sánchez, condena los ataques de Israel contra los cascos azules de la ONU en Líbano

Vehículos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) patrullan en Marjeyoun, en el sur del Líbano, el 11 de octubre de 2024, en medio de la guerra en curso entre Hezbolá e Israel. (credit: AFP VIA GETTY IMAGES)

El primer ministro español, Pedro Sánchez, condenó más tarde los ataques de Israel contra la fuerza de la ONU en Líbano y llamó a la comunidad internacional a dejar de vender armas al estado judío.

"Permítanme en este punto criticar y condenar los ataques que las fuerzas armadas israelíes están llevando a cabo contra la misión de las Naciones Unidas en Líbano", dijo Sánchez, cuyo país ha sido crítico con Israel en la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio, después de reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano.

Italia enojada protesta a Israel después de disparos contra la ONU en Líbano

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, dijo que las fuerzas israelíes actuaron ilegalmente al disparar contra posiciones utilizadas por los cascos azules de la ONU en Líbano el jueves, denunciándolo como un posible crimen de guerra.

La misión de mantenimiento de paz de la ONU conocida como UNIFIL está estacionada en el sur de Líbano para monitorear hostilidades a lo largo de la línea de demarcación con Israel, un área que ha sido escenario de graves enfrentamientos entre las tropas israelíes y los combatientes respaldados por Irán de Hezbollah.

UNIFIL dijo que dos de sus pacificadores resultaron heridos cuando soldados israelíes dispararon contra sus posiciones tanto el miércoles como el jueves.

"Esto no fue un error ni un accidente", dijo Crosetto en una rueda de prensa. "Podría constituir un crimen de guerra y representar una violación muy grave del derecho internacional humanitario", afirmó. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Crosetto dijo que se había puesto en contacto con su homólogo israelí para protestar y había convocado al embajador israelí en Italia para exigir una explicación, la cual aún no se había recibido.

No hubo comentarios inmediatos por parte del ejército israelí.

Sin embargo, el jueves por la noche, las FDI emitieron un comunicado reconociendo que habían disparado en la zona de una base de la UNIFIL.

Tras señalar que Hezbollah opera regularmente desde zonas civiles en el sur de Líbano, así como en zonas cercanas a la infraestructura de la UNIFIL, el ejército afirmó que, el jueves por la mañana, las tropas habían operado junto a una base de la UNIFIL en la zona de Naqoura, en el sur de Líbano.

"Por lo tanto, las FDI instruyeron a las fuerzas de la ONU en la zona a permanecer en espacios protegidos, tras lo cual las fuerzas abrieron fuego en la zona", declararon las FDI.