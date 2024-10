¿Qué será de Hezbolá? Voces de la prensa árabe

¿Qué será de Hezbolá?

Okaz, Arabia Saudita, 3 de octubre

Israel finalmente ha logrado atacar al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, después de 18 años en la clandestinidad. Esto marca un golpe significativo para Hezbolá y sus aliados iraníes.

La sucesión de contratiempos infligidos a la milicia comenzó con la piratería de su red de comunicaciones, seguida del asesinato de más de 500 comandantes de campo en el sur durante el último año. La campaña culminó con la eliminación de líderes de segundo nivel y, finalmente, del propio Nasrallah.

Para muchos, la influencia de Hezbolá ya había disminuido después de la retirada de Israel del sur de Líbano en 2000. A pesar de esto, el partido insistió en retener sus armas, emergiendo así como la única entidad política armada dentro de Líbano. Esto llevó a Hezbolá a imponer su voluntad sobre sus contrapartes libanesas, cruzando una línea crítica en 2008 cuando volvió sus armas hacia el interior y ocupó Beirut. En ese momento, la credibilidad de Nasrallah se vio disminuida, tanto moral como popularmente. Su estatura una vez reverenciada se erosionó aún más mientras Hezbolá se convertía en la vanguardia de los conflictos regionales de Irán.

La decisión de Nasrallah de involucrar a Hezbolá en la crisis siria, a pesar de la política de neutralidad del gobierno libanés, subrayó su ascendencia sobre ambos el gobierno y las instituciones estatales. Su beligerancia sectaria en Siria, marcada por ataques a civiles, fue otro golpe a su reputación. Además, la aprobación de Nasrallah de hostilidades contra Arabia Saudita y su apoyo al movimiento hutí en Yemen recibieron una amplia condena.

Durante el conflicto reciente, la lealtad inquebrantable de Nasrallah a la agenda de Irán eclipsó cualquier esfuerzo por mantener la estabilidad de Líbano o ayudar genuinamente a la situación de los palestinos en Gaza. Soldados montan guardia cerca de un cartel de Hassan Nasrallah, durante una concentración para conmemorarle y mostrar apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza, en Saná, Yemen, la semana pasada. (credit: KHALED ABDULLAH/REUTERS)

Ahora, Nasrallah se ha ido, dejando a Líbano tambaleándose en el borde. Hezbolá está en desorden y su legado está manchado entre gran parte de la población árabe, contaminado por la violencia y la división. Cuando Nasrallah alineó a Hezbolá con las ambiciones regionales de Irán, la organización pasó de ser una entidad ideológica cohesiva con objetivos claros a ser mercenarios que cumplen agendas extranjeras. Este cambio necesitó un aumento en el reclutamiento y en la cooperación con servicios de inteligencia extranjeros, exponiendo eventualmente las vulnerabilidades de Hezbolá ante Israel.

Como se destaca en un informe investigativo del Financial Times, la penetración del Mossad en las filas de Hezbolá señaló un momento sin precedentes de colapso interno que alcanzó hasta el liderazgo del grupo, mientras que los supervisores iraníes parecían indiferentes.

Para aquellos preparados para suceder a Nasrallah, hay un destello de esperanza. Es imperativo reevaluar el papel de Hezbolá dentro del Líbano. El objetivo debería ser evolucionar hacia una entidad nacional dedicada a la construcción de la nación en lugar de actuar como peón en conflictos extranjeros, evitando así un destino en el que sean descartados después de cumplir su propósito o se conviertan en un pasivo. – Rami Al-Khalifa Al-Ali

El inevitable regreso de Israel a Gaza

Al Rai, Kuwait, 4 de octubre Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha posicionado de manera efectiva como una figura clave en el panorama político de Israel. Aunque se ha movido de Gaza a Líbano, facilitado por Hezbolá, finalmente se verá obligado a regresar a Gaza.

A pesar de la devastación severa, Gaza representa innegablemente el núcleo de la causa palestina, una realidad que Netanyahu no puede darse el lujo de pasar por alto. Esto sigue siendo cierto independientemente de la responsabilidad de Hamas en los eventos que se desarrollan en la región.

Actualmente, la popularidad de Netanyahu está en aumento, en gran parte debido al exitoso asesinato del Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en los suburbios del sur de Beirut. Sin embargo, este reconocimiento no hace a Netanyahu invulnerable a largo plazo. Debe navegar un panorama geopolítico que exige un alejamiento del extremismo y abraza una estrategia política pragmática.

Si bien los logros militares de Netanyahu reflejan la destreza de las fuerzas militares y de seguridad de Israel, respaldadas por EE.UU., no se traducen en triunfos políticos para el propio primer ministro. Tarde o temprano, tendrá que aceptar que sus aspiraciones de resolver el problema palestino según sus propios términos son inalcanzables.

La situación de Líbano difiere significativamente de la de Gaza, y la negligencia de Hezbolá al no reconocer la situación de Gaza se encuentra entre sus errores estratégicos más graves, culminando en la pérdida de sus líderes principales, incluido su secretario general.

Israel ha transformado Gaza en una región en gran parte inhabitables para su población nativa, complicando los esfuerzos de reconstrucción ya que una fracción significativa de sus 2.5 millones de habitantes ha sido desplazada. El reciente enfoque intensificado de Israel en el conflicto en Líbano es revelador, especialmente dada la falta de aliados de Líbano en el escenario global.

¿Cómo puede un observador racional sugerir vincular el cese de hostilidades en Líbano con los de Gaza? Tal proposición ignora las realidades sobre el terreno, incluido el hecho de que Hamas no ha lanzado un solo cohete en solidaridad con un aliado asediado que actualmente enfrenta amenazas existenciales. El conflicto va más allá de diezmar las filas de Hezbolá; ha infligido severas repercusiones en Líbano, una nación que lucha con una profunda crisis socioeconómica que pone en peligro su existencia misma.

Aliarse con Israel bajo el supuesto de que Gaza continúa resistiendo es perjudicial no solo para Líbano sino también para los libaneses, incluidos aquellos de las regiones del sur desplazados por las directivas de Hezbolá, que persisten en abogar por un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, Israel parece estar decidido únicamente en librarse del atolladero en Gaza. Para Netanyahu, prolongar el conflicto en Gaza puede servir a objetivos personales, pero persistir en la guerra en Líbano es innecesario si se cumplen condiciones específicas, que requieren la aceptación de partes dispuestas, para salvar lo que queda de la nación asediada.

Detener las hostilidades en Líbano es factible. Una postura definitiva de Hezbolá, utilizando el marco esquelético de las instituciones estatales libanesas, podría facilitar el regreso de los residentes del sur desplazados a sus pueblos y la posterior reconstrucción de sus hogares.

Al mismo tiempo, los ciudadanos israelíes desplazados podrían regresar a sus hogares si se proporcionan garantías creíbles. Si bien la cuestión de Gaza persistirá, las circunstancias de Líbano requieren abordar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta realidad subraya cada vez más la inevitabilidad de regresar a Gaza, señalando un llamado más amplio a buscar soluciones políticas.

Netanyahu parece renuente a reconocer esta necesidad inminente. Sin embargo, expulsar a toda una población de los territorios palestinos históricos es impracticable. Un nuevo Oriente Medio simplemente no puede emerger sin una resolución en Palestina. Mientras tanto, Líbano languidece, abandonado en medio de su crisis en curso, careciendo de un gobierno y autoridad efectivos. – Kheirallah Kheirallah

¿Es la comunidad internacional un adversario o un juez?

Al Riyadh, Arabia Saudita, 3 de octubre

La comunidad internacional reconoce que la paz es vital para abordar la cuestión palestina, pero entiende que esto solo se puede lograr a través de una solución justa y completa, es decir, la solución de los dos estados.

Esta propuesta, iniciada por Arabia Saudita y abrazada por naciones árabes e islámicas, contrasta fuertemente con las políticas del gobierno israelí bajo Netanyahu, que rechaza la noción de un estado palestino independiente. Esta postura implica un claro rechazo a la justicia, sugiriendo que Israel tiene derecho a la existencia de un estado mientras que los palestinos están condenados a una vida de refugiados sin estado.

¿Cómo responde la comunidad internacional a una posición israelí tan obstinada? ¿Se resigna al desespero, rindiéndose a la situación actual? ¿Es la comunidad internacional un árbitro imparcial en este asunto, o juega el papel de un actor parcial? ¿Cómo se puede justificar la normalización con Israel en medio de una ocupación y expansión en curso, que priva a los palestinos de sus derechos fundamentales? En este contexto, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), ha reafirmado la postura del reino: No se establecerán relaciones con Israel sin la creación de un estado palestino.

Esta decisión subraya el apoyo inquebrantable de Arabia Saudita a la causa palestina, ofreciendo respaldo político y humanitario constante a pesar de las circunstancias cambiantes. ¿Qué papel juega la comunidad internacional?

Algunos reformularían la pregunta: ¿Quién forma la "comunidad internacional"? ¿Por qué esta "comunidad" no prioriza una solución estratégica a la cuestión palestina en lugar de enredarse en asuntos periféricos? En lugar de inconsistencia y ambigüedad en su postura sobre la solución de dos estados, ¿por qué no tomar acciones decisivas? Existe una brecha entre la retórica y los hechos: acciones que carecen del coraje para reflejar los principios que la comunidad internacional profesa constantemente pero no logra manifestar de manera tangible.

Israel busca mantener tanto la ocupación como la seguridad mientras se mantiene al margen de la reproche legal, una situación que no es lógica ni justa, y ciertamente insostenible. La comunidad internacional ha fallado repetidamente en resolver esta crisis o incluso en condenarla consistentemente. La Liga Árabe, como parte de esta comunidad, sigue envuelta en asuntos del Medio Oriente y no ha logrado mantener un esfuerzo mediático internacional que revele las realidades de la ocupación israelí, informando a los ciudadanos globales sobre la situación palestina. Los palestinos, privados de derechos fundamentales a la libertad, dignidad y seguridad, buscan una comunidad global que defienda los derechos humanos pero que sigue siendo indiferente a su situación.

Dominada por países que poseen poder de veto, la comunidad internacional, a pesar de su poder, lucha por tomar decisiones independientes basadas en la justicia en lugar de en el interés propio. ¿En su forma actual, está actuando la comunidad internacional como un juez o como un adversario? - Youssef al-Qablan

Un tipo especial de guerra

Al-Masry Al-Youm, Egipto, 5 de octubre

A la luz de las continuas campañas militares de Israel en Palestina y Líbano, hay un patrón distintivo emergiendo en las tácticas que emplea para lograr el éxito en sus operaciones militares y asesinatos selectivos contra figuras clave de Hamas y Hezbolá.

Parece poco probable que Israel hubiera llevado a cabo tales asesinatos rápidos y sorpresivos sin depender primero de la inteligencia recopilada a través de informantes dentro de estas organizaciones, seguida de un soporte tecnológico avanzado. Durante décadas, la inteligencia suministrada por agentes ha desempeñado un papel fundamental en guerras y conflictos, sirviendo como conductos cruciales para información que puede influir significativamente en el resultado de las batallas.

Israel tiene numerosos casos notables al respecto, como la infame historia de Eli Cohen, el agente que se infiltró en los altos estamentos del gobierno sirio en la década de 1960. Cohen entregó inteligencia vital a Israel, permitiendo que su ejército obtuviera ganancias estratégicas en la guerra de 1967. A pesar de su posterior ejecución, su historia destaca el impacto que un espía humano puede tener en cambiar las dinámicas de poder en conflictos regionales. Con el tiempo, los avances tecnológicos han entrado en juego, sumando otra arma formidable al arsenal de Israel. Al emplear satélites, drones, software espía y hackeo electrónico, Israel ha mejorado su capacidad para monitorear adversarios, recopilar inteligencia precisa y llevar a cabo ataques aéreos, como se evidencia en operaciones como la "operación pager", todo ello sin necesidad de enfrentamientos directos.

En Gaza y Líbano, Israel aprovecha la tecnología de vigilancia para infiltrar las redes de comunicación de movimientos de resistencia. Es posible que haya capitalizado aún más el descubrimiento de túneles de Hamas para vulnerar las infraestructuras tecnológicas desarrolladas por el movimiento.

La realidad es que estoy incierto sobre las estrategias exactas de ejecución detrás de los asesinatos de Israel. ¿Estaban basados en inteligencia detallada de operativos en el terreno, información impulsada tecnológicamente, o una amalgama de ambos? El ejemplo del asesinato de Ahmed Jabari en Gaza en 2012 destaca como una instancia principal de esta sinergia entre inteligencia humana y tecnología, donde información filtrada sobre sus movimientos culminó en su objetivo por un misil de guiado de precisión.

Israel claramente entiende la necesidad de fusionar tecnología con inteligencia para maximizar la efectividad operativa. La tecnología puede ofrecer una vigilancia meticulosa, pero los operativos humanos pueden suministrar matices esenciales que los medios puramente tecnológicos pueden pasar por alto. A través de esta amalgama estratégica, Israel ha sido capaz de ejecutar consistentemente operaciones de asesinato precisas.

Esto plantea una pregunta apremiante: ¿Pueden los movimientos de resistencia adaptarse a este nuevo paisaje operativo conformado por Israel? ¿Pueden mantenerse al día tecnológicamente? ¿Y pueden prevenir el flujo interno de información sensible? La respuesta muy bien podría determinar si estos movimientos persisten o se disipan. - Abdel Latif El-Menawy

Traducido por Asaf Zilberfarb. Todas las afirmaciones, opiniones, hechos e información presentados en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no necesariamente representan la opinión de The Media Line, la cual no asume responsabilidad por su contenido.