Pruebas nucleares en Irán causan sospechas tras reciente terremoto

Un terremoto de magnitud 4.6 supuestamente golpeó Aradan, en la provincia de Semnan al norte de Irán, el 5 de octubre, según informó el US Geological Survey el pasado miércoles, alimentando especulaciones sobre una posible prueba nuclear.

El terremoto ocurrió a una profundidad superficial de 10 kilómetros, un temblor que se sintió en Teherán, ubicado a unos 110 kilómetros de distancia. Según informes, se sintieron réplicas en Israel.

Como tal, usuarios de Twitter/X especularon que el evento no fue un terremoto, sino más bien una prueba nuclear, donde Irán presuntamente utilizó bombas de prueba a 10 km de profundidad para garantizar una exposición mínima a la radiación, lo que luego resultó en un terremoto identificado por sismógrafos.

Los usuarios mencionaron que un evento similar ocurrió en Corea del Norte en 2013 cuando un terremoto supuestamente resultó ser una prueba nuclear.

Iran has gone nuclear since last night.They used the test bombs 10 km below the surface near Semnan to ensure minimum radiation exposure and it resulted in a 4.6 scale earthquake which was recorded by seismographs.#iran #khamenai #nuclear #israel pic.twitter.com/bssDFYwdQ5