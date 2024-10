Irán vinculado al plan de Hamas de destruir Israel, según documentos filtrados

Aquí hay una regla básica y clara: los documentos sensibles nunca "se filtran" por sí solos; alguien interesado en que los documentos se hagan públicos los filtra.

Esta regla de sentido común debe aplicarse al evaluar los informes que aparecieron simultáneamente en The New York Times y The Washington Post el sábado, basados en las actas internas de Hamas y los documentos recopilados por las FDI en el búnker de control de la organización terrorista en Khan Yunis en enero.

Esto significa que la inteligencia israelí tenía estos documentos desde hace unos 10 meses, pero el contenido, o parte del contenido, se está filtrando ahora.

¿Por qué?

Una razón probable tiene que ver con Israel preparando la opinión pública internacional para lo que se espera y se está publicitando como un poderoso golpe a Irán en represalia por su lluvia de 180 misiles balísticos dirigidos al estado judío hace dos semanas. Curiosamente, pero de manera bastante típica, los medios ya están evaluando la probable respuesta iraní a un ataque israelí que ni siquiera ha tenido lugar todavía.

¿Cómo están relacionados estos documentos con Irán?

Los documentos muestran que Irán conocía un plan general de Hamas para llevar a cabo un ataque masivo contra Israel con la esperanza de involucrar a Irán y a su aliado Hezbollah en el conflicto y llevar al colapso del Estado judío.

No se trataba, cabe mencionar, de una evacuación de asentamientos, un retroceso a las líneas de 1967, o el establecimiento de un estado palestino y una solución de dos estados, sino más bien, como dijo el artículo del Post, la destrucción de Israel. Palestinos toman el control de un tanque israelí tras cruzar la valla fronteriza con Israel desde Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

El Times informó sobre las actas de una reunión de agosto de 2023 en la que Khalil al-Hayya, un subalterno del jefe de Hamas, Yahya Sinwar, discutió el plan un mes antes con Mohammed Said Izadi, un comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán basado en Líbano, quien ayudó a supervisar las relaciones de Teherán con las organizaciones terroristas palestinas.

Según este informe, Izadi dijo que Hezbollah e Irán acogieron el plan en principio pero que necesitaban tiempo "para preparar el ambiente".

El hecho de que Irán supiera del plan y que Hamas le pidiera enviar dinero para ayudar a materializarlo, y que cuando se les instó a unirse, dijeran que aunque apoyan la idea, el momento no es oportuno, da aún más justificación para que Israel ataque a la República Islámica, como si el reciente ataque de Irán no fuera suficiente justificación.

Israel ha tardado en su respuesta a Irán, y las razones para esto pueden volverse más claras cuando el ataque esperado se lleve a cabo. Pero el tiempo que ya ha transcurrido entre el ataque y la respuesta significa que cuando la respuesta llegue, gran parte de la comunidad internacional habrá olvidado la causa.

Estos documentos llegan ahora, y no solo hay justificación para la respuesta debido a los misiles iraníes, sino también debido a la implicación de Irán en la atrocidad de Hamas.

Si George W. Bush estaba justificado, como la mayoría de los estadounidenses en ese momento sentían, en ir a la guerra contra Iraq después del 11 de septiembre porque se veía al país como ayudante y cómplice de al-Qaeda, entonces ciertamente Israel no está menos justificado en atacar a Irán, que ha ayudado y sido cómplice de Hamas aún más.

Más allá de implicar a Irán en un proyecto general para lanzar un ataque dramático contra Israel que llevaría a su destrucción, los documentos filtrados hacen algo más: desafían ciertas suposiciones que se han arraigado desde el 7 de octubre.

La primera suposición es que el ataque se realizó para frenar un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel que allanaría el camino para una mayor integración de Israel en el Medio Oriente.

Según esta suposición, Irán y sus aliados temían que tal movimiento consolidara una fuerte alianza entre Estados Unidos, Israel y los países árabes sunitas en la región que sería una poderosa fuerza contraria a los diseños hegemónicos de Irán en la región y que además empujaría aún más el tema palestino fuera de la agenda internacional.

De hecho, en las semanas previas al 7 de octubre, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu habló en la ONU sobre Israel y Arabia Saudita estando "en el umbral" de un avance histórico, alterando fundamentalmente el Medio Oriente. El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman expresó este sentimiento en una entrevista con Fox News, diciendo "cada día estamos más cerca" de un acuerdo Israel-Arabia Saudita.

Además, en ese mismo mes - septiembre de 2023 - el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso un corredor económico de ferrocarriles, líneas de envío, tuberías y cables que conectarían India con Europa a través del Medio Oriente.

Si bien un acuerdo de este tipo ciertamente habría interrumpido los planes de Irán para la hegemonía en Oriente Medio, los documentos filtrados indican que esa no fue la razón del ataque del 7 de octubre. Según los documentos filtrados, Hamas había planeado originalmente llevar a cabo este ataque en el otoño de 2022, un año antes de la fecha original, y mucho antes de que hubiera un impulso serio en la ruta saudí-israelí.

El artículo del Times afirmaba que Hamas intentó vender su proyecto a Hezbollah como una forma de evitar que se llevara a cabo esta normalización de relaciones, pero eso fue después de que se tomara la decisión de llevar a cabo el ataque. Eso fue una justificación para que Hezbollah se sumara, no la razón del plan; esa razón fue, como dejaron claro los informes, una ideología extremista y un odio fanático hacia Israel.

La segunda suposición que estos documentos refutaron es que el ataque del 7 de octubre fue resultado de la agitación por la revisión judicial del año pasado y la profunda división interna en Israel.

Si Hamas quería atacar en el otoño de 2022, eso fue cuando Yair Lapid era primer ministro y varios meses antes de que el nuevo gobierno de Netanyahu iniciara a toda marcha el plan de reforma judicial en enero.

Concedido, el otoño de 2022 no fue un brillante ejemplo de unidad israelí, con el país encaminándose hacia su quinta elección en 3 años y medio, pero desmiente la idea de que escenas tumultuosas en las calles israelíes y amenazas de pilotos de reserva y soldados de no presentarse al servicio fueron lo que estaba detrás del ataque. Estas divisiones probaron ser un momento oportuno para el ataque, pero nuevamente, el plan no fue concebido debido a las divisiones, sino mucho antes.

Aquí también, Hamas - en argumentos tratando de involucrar a Hezbollah - citó la "situación interna" como una razón por la que se sintieron obligados a avanzar con el plan ahora, pero no fue el motor principal detrás del plan.

Finalmente, lo llamativo de estos documentos es que una organización terrorista empeñada en la destrucción del estado judío estaba organizando un proyecto - el "gran proyecto" - para implementar su ideología fanática y reclutar seguidores en el proyecto. Mientras tanto, Israel - solo 78 años después del Holocausto - estaba dormido al volante.