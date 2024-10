Hamás golpea a civiles en Gaza que intentan evacuar, denuncia un residente

Hamas está golpeando a civiles gazatíes que intentan evacuar hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi desde Jabalya, un residente palestino de Gaza le dijo a un representante de la Unidad 504 de las FDI en una grabación de audio compartida por el ejército el lunes por la tarde.

La Unidad 504 es una unidad de inteligencia humana de las FDI.

"El problema es que cuando seguimos las instrucciones del ejército e intentamos ir a Al-Mawasi, hay personas que salen en nuestra contra y comienzan a golpearnos con palos, diciéndonos 'vuelve, vuelve,'" dijo el civil gazatí a un representante militar en la grabación de las FDI.

Grabación de las FDI de una conversación entre un civil gazatí y un representante de la Unidad 504 durante la evacuación de civiles de Jabalya, Gaza. 14 de octubre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

El ejército informó que esto sucedió mientras las tropas de la División 162 de las FDI operaban contra terroristas de Hamas en la zona.

'¿Qué debemos hacer?'

"¿Qué debemos hacer?" preguntó el residente. "Queremos irnos. Tomamos nuestras pertenencias y queríamos irnos, y ahora nos están golpeando y diciéndonos 'vuelve a casa, vuelve a casa', ¿qué debemos hacer?"

Soldado de las IDF toma posición en un lugar dado como Jabalya, en Gaza, 2 de diciembre de 2023. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Como respuesta, el representante de las FDI preguntó si eran soldados israelíes o terroristas de Hamas quienes estaban golpeando a los civiles con palos.

“Hamas, Hamas,” respondió el gazatí, agregando que los terroristas seguían enviando civiles de vuelta al área de la que estaban intentando evacuar.

"Mientras las FDI hacen todo lo posible para alejar a los civiles del campo de batalla, Hamas continúa haciendo todo lo posible para mantener a los civiles en la línea de fuego", declaró las FDI.

Las fuerzas israelíes han 'atrapado' a civiles en el norte de Gaza, dice la oficina de derechos humanos de la ONU

A pesar de las declaraciones de los civiles gazatíes, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo el lunes que estaba consternada por más de una semana de intensos ataques israelíes en el norte de Gaza, donde dijo que decenas de miles de civiles están atrapados sin alimentos ni suministros.

"En medio de la escalada de hostilidades en todo Oriente Medio, el ejército israelí parece estar cortando completamente el norte de Gaza del resto de la Franja de Gaza y llevando a cabo hostilidades con absoluto desprecio por las vidas y la seguridad de los civiles palestinos", dijo la oficina de derechos humanos.

Se añadió en un comunicado que habían recibido informes de que las fuerzas israelíes habían erigido montículos de arena en un punto clave, efectivamente "sellando el norte de Gaza" y disparando contra quienes intentaban huir.

Hamás tiene un historial de atacar a disidentes

Los disidentes palestinos contra Hamás han sido rutinariamente atacados o asesinados por miembros del grupo terrorista en el pasado.

En septiembre, activistas y denunciantes gazatíes contaron al New York Times sobre el trato abusivo que Hamás inflige a los civiles.

Amin Abed, un palestino que encontró balas en su puerta en respuesta a hablar en contra de Hamás, contó al NYT que fue hospitalizado después de que terroristas lo golpearan con martillos y barras de metal.

"En cualquier momento, puedo ser asesinado por la ocupación israelí, pero puedo enfrentar el mismo destino a manos de aquellos que nos han estado gobernando durante 17 años", dijo desde una cama de hospital en los Emiratos Árabes Unidos. "Casi me mataron, esos asesinos y criminales".