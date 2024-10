Altas probabilidades de que Sinwar haya muerto en ataque aéreo en Gaza

Funcionarios de seguridad han dicho que las posibilidades de que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, haya sido asesinado en un ataque en Gaza son "cada vez mayores", informó el medio israelí el jueves.

גורמי ביטחון לגלי צה״ל: מעריכים בסבירות גבוהה שאכן מדובר בסינוואר, כל הסימנים מעידים על כך — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) October 17, 2024

Las FDI y Shin Bet (ISA) emitieron una declaración conjunta sobre el posible asesinato más temprano el jueves.

"Reporte inicial: Durante operaciones de la IDF en la Franja de Gaza, tres terroristas fueron eliminados. La IDF y la ISA están verificando la posibilidad de que uno de los terroristas fuera Yahya Sinwar. En este momento, la identidad de los terroristas no puede ser confirmada", dijo la IDF.

"En el edificio donde los terroristas fueron eliminados, no había señales de la presencia de rehenes en el área. Las fuerzas que operan en la zona continúan operando con la precaución requerida."

Sinwar orquestó la Masacre del 7 de octubre, que llevó a la muerte de más de 1,200 personas, incluidos israelíes y personas de otras nacionalidades, y tomó como rehenes a más de 250 personas, de las cuales 101 permanecen en Gaza.

De los 101 rehenes, las FDI confirmaron que 48 fueron asesinados durante su cautiverio.

(I-D): Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, dirigentes de Hamás. (credit: REUTERS)

Se creía ampliamente que Sinwar se escondía en los túneles de Hamas en toda la Franja de Gaza, nunca permaneciendo en un solo lugar por mucho tiempo y evitando las tecnologías de comunicación, confiando en mensajeros.

Escudos humanos

Se creía que el jefe terrorista de Hamas estaba rodeado por los rehenes restantes como escudo humano, lo que al parecer evitó que las FDI lo atacaran y lo mataran. Nuevamente, las FDI reiteraron en su declaración que no había signos de rehenes presentes en el lugar del ataque.

Surgieron informes contradictorios sobre si Sinwar había abandonado los túneles durante el transcurso de la guerra entre Israel y Hamás, y las FDI obtuvieron imágenes del jefe de Hamas caminando por los túneles en febrero de este año.

Varios líderes de Hamas han sido eliminados por Israel, incluido el jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en Teherán en julio, y el líder militar de Hamas, Mohammed Deif, quien fue asesinado en la Franja de Gaza en julio.

Esta es una historia en desarrollo.