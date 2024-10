Irán advierte a Israel sobre represalias por ataque con misiles

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Israel el jueves contra atacar a la República Islámica en represalia por una lluvia de misiles, mientras que el ejército israelí intensificaba su ofensiva en Líbano contra Hezbollah respaldado por Teherán.

Los temores de un conflicto más amplio en Oriente Medio han crecido a medida que Israel planea su respuesta al ataque de misiles del 1 de octubre llevado a cabo por Irán después de los ataques aéreos israelíes contra terroristas aliados de Irán.

"Les decimos (a Israel) que si cometen alguna agresión contra algún punto, atacaremos dolorosamente el mismo punto de ustedes", dijo Hossein Salami en un discurso televisado, añadiendo que Irán puede penetrar las defensas de Israel.

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, habló el miércoles con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sobre las operaciones de Israel en Líbano y Gaza, con el objetivo de evitar una guerra regional.

Representantes iraníes recorren Medio Oriente

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una gira por Medio Oriente, se reunió con el Presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en El Cairo, con Sisi reiterando el llamado de Egipto a evitar una expansión del conflicto, informó la presidencia egipcia.

LOS RESTOS de un misil disparado desde Irán contra Israel la semana pasada, vistos en un bosque de Safed.

Sin embargo, Israel no muestra signos de disminuir sus campañas militares contra Hezbollah en Líbano después de asesinar a varios de sus líderes, y contra Hamás en Gaza y ha prometido castigar a Irán por su ataque del 1 de octubre.

También hubo decenas de heridos en el ataque, dijo. Israel bombardeó la ciudad portuaria de Latakia en Siria temprano el jueves, informaron los medios estatales sirios, y Estados Unidos dijo que llevó a cabo ataques el miércoles en áreas de Yemen controladas por los hutíes aliados de Irán.

Qatar, que ha mediado en numerosas conversaciones fallidas de alto el fuego, dijo que no ha habido contacto con ninguna de las partes en las últimas tres o cuatro semanas en la guerra de Gaza.

Los ataques aéreos israelíes mataron a 11 palestinos en la ciudad de Gaza el jueves, según informaron los médicos, mientras que las fuerzas israelíes enviaron tanques a Jabalia en el norte, donde palestinos y funcionarios de las Naciones Unidas expresaron alarma por la escasez de alimentos y medicinas.

En su frente norte en Líbano, Israel ha dicho que no cesará de combatir a Hezbollah, ahora debilitado, hasta que pueda regresar a sus ciudadanos de manera segura a sus hogares cerca de la frontera libanesa, y ha dicho que cualquier negociación de alto al fuego se llevará a cabo "bajo fuego".

Evacuaciones ordenadas

El funcionario de Hezbollah Hassan Fadlallah dijo que el grupo terrorista armado seguirá luchando, pero reiteró que sus líderes están coordinando cuidadosamente con el presidente del parlamento de Líbano en los esfuerzos para alcanzar un alto al fuego. Agregó que los soldados israelíes aún no han logrado controlar ningún pueblo en el sur de Líbano.

La operación terrestre de Israel hasta ahora ha matado a decenas de combatientes de Hezbollah y sus tropas han incautado miles de armas y destruido los búnkeres y túneles del grupo bajo los pueblos del sur de Líbano.

El ejército israelí dijo el jueves que en las últimas 24 horas había matado a 45 combatientes de Hezbollah en el sur de Líbano, incluido un comandante de batallón, y había incautado muchas armas.

Las operaciones israelíes en Líbano han matado al menos a 2,350 personas en el último año, según el ministerio de salud, y más de 1.2 millones de personas han sido desplazadas. El número de muertos no distingue entre civiles y combatientes, pero incluye mujeres y niños.

Alrededor de 50 israelíes, tanto soldados como civiles, han sido asesinados en el mismo período, según Israel.

El ejército israelí emitió el jueves advertencias de evacuación para los residentes del Valle de la Bekaa en el este del Líbano, centrándose en tres edificios en la ciudad de Tamnine, y los pueblos de Saraain El Tahta y Sefri, donde dijo que Hezbollah mantenía instalaciones.

"Por su seguridad y la de su familia, deben evacuar este edificio y los edificios circundantes de inmediato y mantenerse al menos a 500 metros de distancia de ellos", escribió en su publicación Avichay Adraee, portavoz militar.

El alcalde de una importante ciudad en el sur del Líbano estaba entre las 16 personas que murieron el miércoles cuando un ataque aéreo israelí destruyó la sede municipal en el mayor ataque a un edificio estatal libanés oficial desde que comenzó la campaña aérea israelí.

Israel y Hezbollah han estado luchando desde que el grupo terrorista comenzó a disparar misiles contra su archienemigo hace un año en apoyo del grupo islamista palestino Hamas en Gaza, y el conflicto ha escalado en las últimas semanas.

Abdelnaser, un hombre desplazado de los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbolá que Israel ha bombardeado repetidamente, estaba en el paseo marítimo temprano el jueves por la mañana. Recordó la larga lista de tragedias de Líbano a lo largo de los años.

"La guerra se ha vuelto normal para nosotros. Sabemos que cada 10 años Líbano se reconstruye, y cada 10 años vuelve a ser destruido", dijo.