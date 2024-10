Gazatíes celebran la eliminación de Yahya Sinwar con alegría

El portavoz árabe de las FDI, Avichay Adraee, compartió una grabación en su cuenta de Twitter el viernes de una conversación entre dos residentes de Gaza que revela su alegría tras la muerte del líder de Hamas Yahya Sinwar.

Sinwar fue asesinado por las FDI en Tel Sultan en Rafah el miércoles en una operación no planificada, confirmaron fuentes cercanas al asunto al Jerusalem Post el jueves por la noche, varias horas después de que surgieran rumores de que había sido asesinado.

"¿Cómo estás? Bueno, Sinwar está muerto y se fue", dice un hombre en la grabación, a lo que una mujer responde: "¡Que vaya al infierno! Juro que aplaudí cuando vinieron a decírmelo".

#خاص مكالمة من داخل غزة: ״هاي السنوار إستشهد وراح | والله قضيتها أزغلط لما إجو قالولي | صاروا يوزعوا حلو وقهوة" فرحة غير مسبوقة في شوارع #غزة بعد سماع خبر تصفية المدعو #يحيى_السنوار. المكالمة بين اثنين من سكان غزة تعبّر عن المشاعر الحقيقية: من الزغاريد وتوزيع الحلوى إلى… pic.twitter.com/pq6yYNROHD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2024

El hombre continúa: "Que Dios tenga misericordia de él; ¿qué quieres de él?" Ella responde: "Él es el que lo destruyó todo. Que Dios no tenga misericordia de él, ni de él, ni de Haniyeh. Espero que nunca vean la misericordia de Dios".

Más tarde en la conversación, el hombre pregunta, "¿Qué hay de nuevo contigo?" Ella responde, "Estamos bien, gracias a Dios. Aquí empezaron a repartir dulces," y agrega, "Han comenzado a distribuir dulces y café. Que Dios no tenga misericordia por lo que sucedió en Gaza, que Dios no tenga misericordia."

¿Qué piensan los gazatíes sobre Hamás?

Una encuesta de opinión publicada a mediados de septiembre por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas (PSR), un grupo de expertos con sede en Ramallah y financiado por donantes occidentales, mostró por primera vez que la mayoría de los gazatíes se oponían a la decisión de atacar a Israel el 7 de octubre.

La encuesta, realizada a principios de septiembre, encontró que el 57% de las personas encuestadas en la Franja de Gaza dijeron que la decisión de lanzar la ofensiva era incorrecta, mientras que solo el 39% dijo que era correcta, una fuerte caída con respecto a la encuesta anterior de junio.

Hamas ha sido acusado durante mucho tiempo de reprimir la disidencia en Gaza con golpizas u otras formas de violencia. Pero en los últimos meses se han producido algunas raras muestras públicas de disidencia.

Las señales de disidencia son importantes para Hamas, que busca mantener su influencia en Gaza una vez que termine la guerra, a pesar de la insistencia de Israel y Estados Unidos en que no puede desempeñar ningún papel en la gobernanza de la enclave después de la guerra. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.