Cómo fue la operación que eliminó al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en Gaza

En las últimas semanas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel de la División de Gaza y el Shin Bet (ISA) operaron en la región sur de Rafah en la Franja de Gaza, informó el ejército el viernes. Estas operaciones llevaron a la eliminación del jefe terrorista de Hamas, Yahya Sinwar.

"La persistencia, paciencia, análisis del terreno, vigilancia y el impulso de enfrentarse, donde iniciasteis el contacto, abristeis fuego y los neutralizasteis, es muy significativo", dijo el jefe del Comando del Sur, el Mayor General Yaron Finkleman, a los soldados.

"Es la determinación, las búsquedas sistemáticas, no rendirse, capturarlos uno a uno. Al final, en el momento de tu conciencia operativa, los neutralizas, y cierras el ciclo rápidamente. Eso es loable, y así es como debe hacerse. Lo hemos hecho aquí en Rafah, en Tel Sultan y seguiremos haciéndolo donde sea necesario. Y por eso, tienes mi profundo agradecimiento".

El ejército ha estado llevando a cabo redadas y operaciones en la zona, incluyendo enfrentamientos con terroristas en combates cuerpo a cuerpo, con aviones de la fuerza aérea brindando apoyo aéreo.

El miércoles, un equipo de combate de la Brigada Bislamach que operaba en el barrio de Tel Sultan avistó a varios individuos sospechosos en la zona, informó las FDI.

Las tropas comenzaron a escanear la zona, durante lo cual se toparon con terroristas que abrieron fuego y lanzaron granadas contra ellos. Los soldados respondieron al fuego, alcanzando a los terroristas, quienes luego intentaron huir, dividiéndose en dos edificios cercanos.

La Brigada 828 de las FDI opera en la zona de Rafah, en la Franja de Gaza. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Los soldados continuaron con su operación, peinando la zona para acercarse a los terroristas. Atacaron los edificios con fuego de tanques, eliminando a los terroristas en su interior.

Durante las búsquedas realizadas por los soldados a la mañana siguiente, se descubrió el cuerpo del líder de Hamas, Yahya Sinwar.

Una larga espera

Esta operación siguió a varios meses de combates, durante los cuales las FDI, en cooperación con el Shin Bet y lideradas por la 162ª División, lucharon contra la Brigada Rafah y el Batallón Tel Sultan, matando a cientos de terroristas. Estas operaciones acorralaron a Sinwar, impidieron su escape y allanaron el camino para su eliminación.

"Llevamos luchando en Tel Sultan, en Rafah, durante unas dos semanas, realizando búsquedas y eliminando al enemigo", dijo el Teniente Coronel R., comandante de batallón, y fue citado por las FDI.

"Nos movimos hacia las ubicaciones identificadas y, posteriormente, en coordinación con el 198º Batallón Blindado, nos acercamos a los edificios y los destruimos con los terroristas dentro".

"Durante las búsquedas después de eliminar a los terroristas, identificamos a uno de ellos como el notorio terrorista Yahya Sinwar. Este es un momento de cierre completo para mí como comandante y mi unidad, que se movilizó por primera vez el 7 de octubre. Fuimos desplegados en la frontera de Gaza, luchamos en Kissufim y Kerem Shalom, y perdimos siete soldados durante esas batallas. Personalmente resulté herido en esas mismas batallas", continuó. "Y hoy, un año después, hemos cerrado el círculo eliminando a Yahya Sinwar, el terrorista maestro, justo aquí en Tel Sultan".

El Teniente Segundo A., comandante de pelotón en la brigada, narró, "Estaba estacionado en una habitación con mi equipo, proporcionando cobertura desde la distancia. Uno de mis soldados notó algo pero no estaba seguro de qué era. Fui a investigar con mi rifle para tener una mejor vista. Al darme cuenta de que no tenía cobertura, me moví a una escalera detrás de mí. En las escaleras, noté sangre en el suelo. Salí afuera, gritando '¡Granada!', dirigiendo a mi pelotón, asegurando la ventana y dando órdenes claras. Avanzamos en ráfagas cortas y cerramos el cerco con los tanques, eliminando a los terroristas".