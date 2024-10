Mohammed, hermano de Yahya Sinwar, podría asumir el mando como líder de Hamás

Los funcionarios de seguridad creen que Mohammad Sinwar será nombrado como el nuevo líder de Hamas, mientras que Khalil al-Hayya, el subalterno de Yahya Sinwar, asumirá responsabilidades políticas.

Mohammad Sinwar, el hermano menor del conocido terrorista Yahya Sinwar, nació en 1975 en el campo de refugiados de Khan Yunis. Su familia huyó de un pueblo cerca de Ashkelon en 1948, instalándose en el sur de la Franja de Gaza. Impulsados por un profundo odio hacia Israel, los hermanos Sinwar se involucraron profundamente en actividades subversivas contra Israel, alcanzando su punto máximo con los horribles ataques del 7 de octubre en el sur de Israel y el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas.

Los lazos familiares de Mohammad Sinwar con su hermano mayor, Yahya Sinwar, han consolidado su estatus tanto dentro del aparato de seguridad de Israel como en la organización terrorista.

"Desde el comienzo de su carrera en Hamas, Mohammad trabajó junto a comandantes senior, respirando y viviendo el terrorismo puro", dijo un alto funcionario de seguridad que ha estado siguiendo a Mohammad Sinwar desde su juventud.

"Inicialmente, ganó influencia debido a sus lazos familiares, pero no pasó mucho tiempo para que sus habilidades operativas, crueldad, habilidades interpersonales y comprensión de la estrategia militar fueran reconocidas", agregó.

El líder de Hamás, Yahya Sinwar, asiste a un mitin con motivo del 35 aniversario de la fundación del movimiento, en la ciudad de Gaza el 14 de diciembre de 2022. (credit: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS)

"Trabajar con altos líderes, junto con el hecho de que su hermano estaba encarcelado en Israel, afiló su objetivo central: llevar a cabo secuestros que llevarían a la liberación de su hermano, así como de otros presos de seguridad, en lugar de ataques dirigidos únicamente a matar".

¿Quién es Mohammad Sinwar?

Un ex funcionario de seguridad familiarizado con el panorama de inteligencia de Gaza en esos años mencionó que, aunque no se difundió ampliamente, se intentaron más asesinatos selectivos contra Mohammad Sinwar que cualquier otro alto líder de Hamas antes de que comenzara la guerra.

"Mohammad Sinwar no solo fue fundamental en el desarrollo militar de Hamas, evolucionando desde las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam hasta la rama militar y finalmente un ejército completamente desarrollado, sino que también desempeñó un papel principal e influyente en varias fases del proceso. No es casualidad que su casa haya sido destruida varias veces en las últimas dos décadas. Las operaciones para eliminarlo eran casi fantásticas en alcance, pero fallaron", explicó el ex funcionario de seguridad.

Mohammad Sinwar fue uno de los cerebros detrás del secuestro de Gilad Shalit en 2006 mientras su hermano Yahya Sinwar estaba encarcelado en Israel. Altos líderes de Hamas y altos funcionarios del establecimiento de seguridad de Israel eran conscientes de que Yahya Sinwar sería liberado en el acuerdo de Shalit, en gran parte debido a la participación de Mohammad Sinwar en la operación.