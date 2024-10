Mensaje de Irán: Ataque con drones a la casa de Netanyahu, ¿qué significa?

Un dron de Hezbollah fue lanzado hacia la residencia del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en Caesarea el sábado. La Oficina del Primer Ministro informó que Netanyahu y su esposa no estaban en el lugar. No se reportaron víctimas como resultado del incidente.

En una entrevista con el Prof. Amatzia Baram, un experto en Medio Oriente, compartió información sobre la situación de seguridad en Medio Oriente y las conexiones entre Teherán, Hezbollah y el conflicto en curso en Gaza. Una pregunta clave que surgió durante la conversación fue si Irán había intentado atacar a Netanyahu en medio de los enfrentamientos.

Según Baram, el Subsecretario General de Hezbollah, Naim Qassem, pronunció dos discursos notables recientemente. En el primero, después del asesinato de Hashem Safieddine, el segundo al mando de Nasrallah, Qassem llamó a un alto el fuego, aunque sin garantizar que se aplicaría a Gaza.

Esto sorprendió a muchos, ya que Nasrallah generalmente conectaba la lucha en el norte con los eventos en Gaza. Baram comentó: "Es probable que este discurso no haya sido coordinado de antemano con Teherán", y dijo que el caos en Hezbollah tras el asesinato de Safieddine era evidente.

Unos días después, Qassem cambió de posición en un segundo discurso, alineándose con la declaración de Nasrallah: no habría un alto al fuego en el norte mientras la lucha en Gaza continuara. Baram explicó: "Hezbollah estaba listo para un alto al fuego de todos modos, pero Irán no quiere parecer que ha abandonado a Hamas. Por lo tanto, están presionando por una continuación de la lucha en el norte". Agregó: "Teherán cambió la posición de Qassem, realineando Beirut con Nasrallah".

Simpatizantes de Hezbolá en el Líbano llevan el féretro de una persona que murió el jueves en Beirut, durante su funeral en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. (credit: MOHAMED AZAKIR/REUTERS)

Baram resaltó las consecuencias del asesinato de Safieddine como un "momento crítico" en Teherán. Señaló la desaparición misteriosa de Esmail Qaani, el comandante de la Fuerza Quds responsable de supervisar las operaciones de Hezbollah en Líbano.

"Durante días, nadie sabía dónde estaba, lo que contribuyó al caos", dijo Baram. Recientemente, Hezbollah anunció la "siguiente fase de la lucha", aumentando los ataques con cohetes contra Israel. Baram explicó que estas acciones tienen como objetivo "presionar a Israel para que acepte un alto al fuego tanto en el norte como en Gaza".

¿Intento de asesinato o enviar un mensaje?

Una pregunta significativa abordada fue si Irán buscaba apuntar directamente a Netanyahu. Baram señaló el ataque con drones de Hezbollah a la residencia de Netanyahu en Cesarea como evidencia de la capacidad de Irán para golpear cerca de su hogar. “Los iraníes sabían que el drone no golpearía directamente a Netanyahu, pero era un mensaje simbólico. Quieren mostrar que pueden llegar a cualquier lugar”, dijo Baram.

Aclaró que este no fue un ataque estratégico, ya que Hezbollah no desplegó sus misiles pesados y precisos. "Irán probablemente está guardando los misiles estratégicos de Hezbollah para un conflicto mayor, uno que involucre directamente a Irán, no solo a Hezbollah. Estos misiles sirven a los objetivos de Irán, no de Hezbollah", explicó.

Baram también discutió los desafíos para contrarrestar las operaciones con drones de Hezbollah. Mencionó que Hezbollah a veces lanza varios drones a la vez, complicando los esfuerzos de seguimiento de Israel. “El principal desafío es la detección temprana, especialmente cuando los drones vuelan a bajas altitudes y a velocidades lentas”, dijo. Aunque se están desarrollando soluciones tecnológicas, Baram enfatizó que el proceso es lento.

A pesar de que Irán no logró dañar directamente a Netanyahu, Baram concluyó que su estrategia sigue siendo presionar a Israel mientras mantiene su imagen regional, especialmente entre sus aliados como Hamas y Hezbollah, así como en el mundo árabe en general.